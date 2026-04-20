Volver | La Tecla Municipios 20 de abril de 2026 INTERIOR

A la justicia: un exintendente irá a juicio por presunta contaminación en un parque local

A un ex jefe comunal del peronismo se lo acusa de la contaminación de un parque por la acumulación de residuos patogénicos de un hospital. La fiscalía buscará probar incumplimientos en la gestión de desechos peligrosos.

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