20 de abril de 2026
INTERIOR
A la justicia: un exintendente irá a juicio por presunta contaminación en un parque local
A un ex jefe comunal del peronismo se lo acusa de la contaminación de un parque por la acumulación de residuos patogénicos de un hospital. La fiscalía buscará probar incumplimientos en la gestión de desechos peligrosos.
El juicio oral contra el exintendente de Azul, Juan Manuel Inza, comenzó con acusaciones vinculadas a presuntos delitos ambientales ocurridos durante su gestión municipal, desarrollada entre 2011 y 2015, un período atravesado por fuertes conflictos políticos, renuncias y escándalos institucionales.
El exmandatario local deberá responder ante la Justicia por la supuesta contaminación generada en el predio EcoAzul y por irregularidades relacionadas con la gestión de residuos patogénicos provenientes del Hospital Municipal Ángel Pintos y de una unidad sanitaria de la ciudad.
Según surge de la elevación a juicio, la fiscal Laura Margaretic intentará demostrar durante el debate que Inza y el entonces secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Héctor Bolpe, incumplieron obligaciones propias de sus funciones al no garantizar un adecuado tratamiento de residuos durante la administración municipal.
Según indicaron en el medio Séptima Sección, la causa llegó a esta instancia luego de que en junio de 2018 la misma fiscal formalizara la requisitoria de elevación a juicio en dos expedientes penales. Además de Inza, también llegan imputados Bolpe y Saldaño, acusados por la presunta comisión de delitos vinculados a la normativa ambiental vigente.
Las imputaciones incluyen el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y presuntas infracciones a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, legislación que regula la generación, manipulación, transporte y disposición final de materiales capaces de provocar daños a la salud o al ambiente.
En el caso del exintendente, la acusación sostiene que habría existido un “concurso real” de delitos, ya que enfrenta cargos en ambas investigaciones que serán tratadas en el mismo proceso oral.
Uno de los expedientes apunta directamente a la acumulación de residuos patogénicos en el Hospital Pintos y en la Unidad Sanitaria N°6, situación que se habría producido tras la falta de recolección por parte de la empresa contratada para esa tarea. Desde la fiscalía consideran que, por su rol institucional, Inza tenía la responsabilidad primaria de garantizar el correcto manejo de esos desechos sanitarios.
De acuerdo a la acusación, la falta de intervención municipal habría provocado la acumulación de residuos peligrosos en dependencias sanitarias, generando riesgos ambientales y sanitarios para trabajadores y vecinos.
El proceso judicial también vuelve a poner bajo la lupa la gestión del exintendente kirchnerista, quien ya había sido condenado en abril de 2020 mediante un juicio abreviado. En aquella oportunidad recibió una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y un año de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, tras ser hallado responsable de irregularidades vinculadas a la administración de fondos municipales.