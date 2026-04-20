Volver | La Tecla Nacionales 20 de abril de 2026 GIRA INTERNACIONAL

Desde Israel, Milei lanzó un duro mensaje al mundo y consolidó su alineamiento internacional

El Presidente habló ante autoridades israelíes y ratificó su apoyo “incondicional” al Estado de Israel. Reivindicó la lucha contra el terrorismo, cuestionó a organismos internacionales y volvió a marcar su posicionamiento geopolítico.

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