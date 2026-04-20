20 de abril de 2026
GIRA INTERNACIONAL
Desde Israel, Milei lanzó un duro mensaje al mundo y consolidó su alineamiento internacional
El Presidente habló ante autoridades israelíes y ratificó su apoyo “incondicional” al Estado de Israel. Reivindicó la lucha contra el terrorismo, cuestionó a organismos internacionales y volvió a marcar su posicionamiento geopolítico.
En el marco de su visita oficial a Medio Oriente, el presidente Javier Milei brindó un discurso en Israel donde profundizó su alineamiento político e ideológico con el gobierno de ese país y dejó definiciones contundentes sobre política internacional, seguridad y valores occidentales.
Durante su exposición ante funcionarios y dirigentes israelíes, el mandatario argentino expresó un respaldo explícito al Estado de Israel y sostuvo que Argentina mantendrá una posición firme contra el terrorismo. “Israel no está solo”, afirmó Milei, quien remarcó que la defensa de ese país representa también la defensa de la libertad y la democracia frente a lo que definió como amenazas autoritarias.
El Presidente volvió a cuestionar el rol de organismos multilaterales y criticó a sectores de la comunidad internacional que —según señaló— mantienen posiciones ambiguas frente a los ataques terroristas. En ese sentido, planteó que existe una “batalla cultural global” entre quienes defienden el capitalismo liberal y quienes promueven modelos colectivistas.
El discurso se dio en el marco de su encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con quien Milei mantiene una marcada sintonía política. Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral en materia tecnológica, comercial y de seguridad.
Desde la Casa Rosada destacaron que la relación con Israel constituye uno de los ejes centrales de la política exterior libertaria. En esa línea, Milei reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, una medida que implicaría un cambio histórico en la postura diplomática del país.
El jefe de Estado utilizó su intervención para reforzar su narrativa internacional, basada en la defensa del libre mercado, la propiedad privada y la lucha contra el terrorismo. También hizo referencias a sus convicciones personales vinculadas al judaísmo y al significado simbólico que —según expresó— tiene Israel para su visión política y espiritual.
La visita forma parte de una gira internacional que busca consolidar vínculos estratégicos y posicionar a la Argentina dentro del bloque de países alineados con Estados Unidos e Israel, en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y conflictos armados.
Con este discurso, Milei volvió a enviar una señal clara sobre el rumbo de su política exterior: un alineamiento explícito con Occidente y una redefinición del perfil diplomático argentino en el escenario internacional.