Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de abril de 2026 ENCUENTROS

Abad sobre los fondos municipales: “Lo que tiene que hacer Kicillof es cumplir la ley”

En el encuentro organizado por la Unión Cívica Radical en la Legislatura, el senador nacional Maximiliano Abad criticó al gobernador por el fondo para los 135 municipios. También dejó en clara la postura partidaria sobre las PASO y la Boleta Única.

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