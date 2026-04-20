20 de abril de 2026
ENCUENTROS
Abad sobre los fondos municipales: “Lo que tiene que hacer Kicillof es cumplir la ley”
En el encuentro organizado por la Unión Cívica Radical en la Legislatura, el senador nacional Maximiliano Abad criticó al gobernador por el fondo para los 135 municipios. También dejó en clara la postura partidaria sobre las PASO y la Boleta Única.
La Unión Cívica Radical dio el puntapié inicial para debatir una serie de reformas políticas en la provincia de Buenos Aires, pero también cuestionaron al gobernador Axel Kicillof por los fondos para municipios. En el auditorio de la Cámara de Diputados, los radicales plantearon una serie de ideas para impulsar la Boleta Única Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires y mostrarse a favor de la continuidad de las PASO.
Luego de la exposición, donde participaron varios diputados provinciales, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, dejó una serie de definiciones en torno a la postura del centenario partido y cuestionó al gobernador por los fondos de libre disponibilidad para los 135 distritos.
Allí expresó: “Lo primero que tenemos que decir es que si fuera por Kicillof no habría libre disponibilidad de los fondos. Porque el proyecto mandado por Kicillof a la legislatura bonaerense era afectado a infraestructura. La legislatura sancionó una ley producto de haber encontrado puntos de acuerdo en los cuales el 70% era libre disponibilidad, el otro 30% de una comisión bicameral. Si el gobernador, lo primero que tiene que hacer el gobernador es cumplir la ley”.
“Pero si el gobernador quiere cambiar este régimen, lo que tiene que mandar la legislatura es un proyecto. Los regímenes a partir de las leyes no se cambian desde una tribuna, se cambian con una nueva ley. Así que si el gobernador quiere en ese sentido, tiene que hacerlo”, añadió el senador nacional por PBA.
Sobre los puntos tratados en el panel, Abad sentenció: “Son jornadas de debate, discusión, que el objetivo es que terminen en proyectos y en propuestas que modernicen la legislación de reforma electoral para que la provincia tenga una institucionalidad más fuerte y que desde ese lugar vayamos a buscar el progreso y desarrollo de la modernidad tan necesaria en el territorio bonaerense”.
Sobre la Boleta Única sostuvo que “la experiencia nacional replicó las experiencias de la provincia de Santa Fe, Mendoza y Córdoba y fue una experiencia absolutamente positiva porque se tardó menos tiempo en votar, fue más ágil el proceso, fue más sencillo”. También dijo que “no solamente fue bueno en términos cualitativos, sino también operativos. Al mismo tiempo, los ciudadanos naturalizaron la eliminación del sobre sin perder la confianza en los secretos del voto y la boleta única papel cumple con su objetivo fundacional, que es que toda la oferta electoral esté en una sola propuesta. De esa manera evitar el robo de boleta y el voto cadena”.
Con relación a las PASO, Abad sintetizó: “Modernizar sí, retroceder no”. Y argumentó: “La subvención, la eliminación de las PASO, lo que termina generando y devuelve al sistema entero en el cual las cúpulas partidarias resolvían todas las candidaturas. Por eso decimos modernizar. Puede haber circunstancias en las que los partidos políticos no tengan listas internas, tengan listas únicas y producir un gasto grande y movilización de la sociedad es innecesario.
Entonces ahí sí podemos pensar una modernización de este instrumento de las PASO. Ahora, creemos que tiene que tener tres características. Debe ser de carácter público, con garantías judiciales y con participación ciudadana. Sobre esos tres pilares se debe construir cualquier sistema que sea un paso adelante a las PASO.
Por otra parte, también dio su postura sobre el reclamo que realizará el gobernador con respecto a los fondos adeudados por el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires: “Todos los reclamos que hagan a los fondos necesarios y adeudados para la provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a acompañar”.