Entre la diplomacia y la política: el saldo del viaje de Kicillof a España
El mandatario reforzó su perfil internacional con reuniones de alto nivel y participación en foros del progresismo global, pero la gira no dejó anuncios de inversiones ni definiciones concretas para la provincia, en medio de cuestionamientos por el contexto económico y el enfoque del viaje.
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La gira de Axel Kicillof por España dejó una intensa agenda de reuniones y actividades, pero sin anuncios concretos vinculados a inversiones o medidas de impacto directo en la gestión bonaerense. El recorrido del gobernador se concentró en encuentros políticos, foros internacionales y gestos de posicionamiento en el escenario global, en un contexto donde también se proyecta como figura dentro del peronismo.
En Madrid, Kicillof mantuvo una reunión con la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, con quien intercambió experiencias sobre políticas laborales, regulación de plataformas digitales y ampliación de derechos. El encuentro tuvo un carácter técnico y de cooperación, sin derivaciones prácticas inmediatas para la provincia. Más tarde, encabezó una ronda con empresarios de sectores estratégicos, donde expuso el Régimen Provincial de Inversiones, aunque sin resultados concretos ni anuncios de desembolsos.
La agenda continuó con una cena institucional junto a dirigentes políticos, académicos y referentes internacionales, en un ámbito que reforzó el perfil diplomático del viaje. En paralelo, el gobernador participó de encuentros con actores del progresismo global, en una gira que incluyó también su paso por Barcelona, donde se reunió con el alcalde Jaume Collboni para avanzar en acuerdos de cooperación y posibles hermanamientos entre ciudades.
El punto más relevante de la visita se dio en el marco de la cumbre de la Movilización Global Progresista, donde Kicillof compartió espacio con líderes como Pedro Sánchez, Lula da Silva y Gustavo Petro. Allí, el mandatario bonaerense centró su discurso en cuestionar al gobierno de Javier Milei, al que calificó como un “fracaso”, y en plantear la necesidad de construir alternativas políticas desde el progresismo internacional.
En ese contexto, la gira también tuvo un fuerte componente de posicionamiento interno. Consultado sobre su futuro político, Kicillof evitó definiciones electorales, aunque dejó abierta la discusión dentro del peronismo. “No voy a forzar una candidatura y provocar una ruptura total del peronismo”, afirmó, en una señal dirigida a una interna opositora atravesada por tensiones.
A lo largo de su estadía, el gobernador sostuvo además reuniones con dirigentes regionales y referentes políticos, en un esquema más vinculado a la construcción de alianzas y visibilidad internacional que a la gestión cotidiana de la provincia. Incluso recibió gestos de respaldo de figuras como Gustavo Petro, que lo mencionó como posible futuro presidente, aunque el propio Kicillof relativizó esas expresiones.
La comitiva bonaerense también quedó en el centro de la discusión política local. Desde la oposición cuestionaron el tamaño del equipo y el costo del viaje, en medio de la crisis económica. La respuesta oficial buscó desactivar las críticas: aseguraron que los pasajes fueron pagados por los propios funcionarios en vuelos comerciales y que los gastos de estadía y viáticos fueron cubiertos por el Consejo Federal de Inversiones. Aun así, el debate expuso el contraste entre la agenda internacional y la situación interna.
El viaje también tuvo un imprevisto que alteró parcialmente la agenda: el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, debió ser operado de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis, lo que obligó a suspender actividades previstas. El episodio sumó ruido a una gira que ya estaba bajo observación.
En balance, la visita dejó como punto a favor la inserción internacional del gobernador y su articulación con líderes del progresismo global, además de la posibilidad de abrir canales de cooperación a futuro. Como contracara, no hubo anuncios concretos de inversiones ni medidas que impacten en el corto plazo en la provincia, lo que refuerza la lectura de un viaje con mayor peso político que resultados de gestión.