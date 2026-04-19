19 de abril de 2026
CONFIRMADO
Alarma en la comitiva de Kicillof: Bianco, operado de urgencia en Barcelona
El ministro de Gobierno bonaerense fue intervenido por un cuadro de apendicitis durante la gira oficial en España. La operación fue exitosa y se encuentra estable, pero continúa internado sin alta médica
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, debió ser operado de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis, lo que obligó a suspender la conferencia de prensa prevista para mañana. Según fuentes oficiales, la intervención fue exitosa y el funcionario se encuentra estable y en proceso de recuperación, aunque aún no recibió el alta médica.
Bianco integraba la comitiva que acompaña al gobernador Axel Kicillof en su gira por España, que culmina este sábado con una cumbre internacional en Barcelona. La situación médica del ministro alteró parcialmente la agenda oficial, en medio de una intensa actividad política del mandatario bonaerense en el exterior.
Kicillof participa del encuentro junto a figuras de peso global como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; el colombiano Gustavo Petro y la mexicana Claudia Sheinbaum. Además, mantiene reuniones con dirigentes europeos y referentes del progresismo internacional, en el cierre de una gira con fuerte impronta política.
La cumbre tiene como eje el debate sobre el futuro de la democracia en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y reconfiguración del orden internacional. En ese marco, el gobernador llamó a que América Latina y Europa asuman un rol activo frente a los cambios en curso, mientras la delegación bonaerense sigue de cerca la evolución de Bianco, cuya recuperación es por estas horas la principal preocupación.