Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de abril de 2026 CONFIRMADO

Alarma en la comitiva de Kicillof: Bianco, operado de urgencia en Barcelona

El ministro de Gobierno bonaerense fue intervenido por un cuadro de apendicitis durante la gira oficial en España. La operación fue exitosa y se encuentra estable, pero continúa internado sin alta médica

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