Murió Luis Brandoni a los 86 años: adiós a un ícono del teatro, cine y la cultura argentina

Adalberto Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia humilde. Hijo de José Domingo Brandoni, empleado bancario y presidente del Club Sportivo Dock Sud, y de Luisa Valentina Emiliani, ama de casa, “Beto” descubrió su vocación artística influenciado por su hermano mayor Gerardo, quien se dedicaba al canto lírico.



Egresado del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, debutó en teatro en 1962 y rápidamente se destacó por su presencia escénica y versatilidad. Participó en obras emblemáticas como La Nona, Convivencia, Las criadas, Chúmbale, Stéfano, Made in Lanús y, más recientemente, Parque Lezama (adaptada al cine y disponible en Netflix) y ¿Quién es quién? junto a Soledad Silveyra.



En cine, Brandoni acumuló más de 60 películas que marcaron la historia del audiovisual argentino. Entre sus roles más recordados se encuentran Esperando la carroza (donde su icónica escena de “las tres empanadas” quedó grabada en el imaginario colectivo), La Patagonia rebelde, La tregua, Darse cuenta, Seré cualquier cosa pero te quiero, Cien veces no debo, Convivencia, Mi obra maestra, La odisea de los giles, El cuento de la comadreja, 4x4 y El retiro. Su trabajo le valió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Konex de Platino (en distintas ediciones como mejor actor de comedia, dramático y de TV), varios Premios ACE, el Cóndor de Plata a la Trayectoria y el Premio Podestá a la labor actoral.



En 2015 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.



En televisión, participó en ciclos de gran impacto como Mi cuñado, Graduados, Un gallo para Esculapio, El hombre de tu vida, Caín y Abel y Derecho viejo, demostrando siempre una naturalidad y profundidad interpretativa que lo convirtieron en referente para varias generaciones.



Paralelamente a su carrera artística, Brandoni tuvo una activa militancia política. Identificado con la Unión Cívica Radical, fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 1997 y 2001. Durante la dictadura militar ofreció su casa para reuniones clandestinas con Raúl Alfonsín y luego colaboró como asesor cultural ad honorem durante su presidencia. También ocupó cargos dirigenciales en la Asociación Argentina de Actores, donde defendió los derechos del sector.



En su vida personal, Brandoni estuvo casado durante 33 años con la actriz Marta Bianchi (con quien tuvo dos hijas, Florencia y Micaela, y varios nietos). Posteriormente, contrajo matrimonio con la productora y guionista Saula Benavente.



Su fallecimiento, ocurrido apenas dos días después de cumplir 86 años, generó un profundo pesar en el ambiente cultural argentino. Productores como Carlos Rottemberg y colegas como Guillermo Francella destacaron su talento, su compromiso y su calidad humana. Brandoni no solo dejó personajes inolvidables, sino también el ejemplo de un artista que combinó el oficio con la defensa de valores democráticos y culturales.



Con su partida se cierra una etapa dorada del espectáculo nacional. Su obra, sin embargo, seguirá viva en las pantallas, los escenarios y la memoria colectiva de los argentinos.