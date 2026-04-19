Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de abril de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Afiliados de IOMA denuncian infiltración policial y apuntan a La Cámpora tras las acusaciones de Homero Giles

​Un grupo de afiliados autoconvocados respondió mediante una carta abierta a las acusaciones del presidente del organismo, Homero Giles, negando financiamiento político y detallando graves fallas en la atención sanitaria. El documento expone desde la infiltración policial en grupos de pacientes hasta el desvío de recursos en un contexto de falta de insumos básicos y cortes de servicios.

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