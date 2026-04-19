Fe y techno en Plaza de Mayo: así fue el homenaje masivo al papa Francisco
El sábado, el sacerdote portugués Guilherme Peixoto lideró una convocatoria que atrajo a jóvenes y familias.
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La Plaza de Mayo se convirtió este sábado por la noche en el escenario de una postal inusual: una multitud se reunió para homenajear al papa Francisco con un evento que combinó espiritualidad y música electrónica. La propuesta, bajo el nombre “Francisco vive en el Encuentro”, convocó a miles de personas que llegaron desde distintos puntos de la Ciudad, el conurbano y el interior del país.
El protagonista de la jornada fue el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “cura DJ”, quien ofreció un show que rompió con los formatos tradicionales. Vestido con sotana y al frente de una consola, presentó un set que fusionó techno con elementos litúrgicos, campanas y fragmentos de textos religiosos, en una puesta que captó especialmente la atención de los más jóvenes.
Antes del inicio, las pantallas gigantes proyectaron imágenes del pontífice argentino, generando un clima de emoción entre los asistentes, que acompañaron con aplausos, banderas y celulares encendidos. La propuesta encontró un fuerte eco en el público, que vivió el evento como una forma distinta de conexión con el legado de Francisco.
La trayectoria de Peixoto explica en parte el fenómeno. Ordenado sacerdote en 1999, tuvo una carrera poco convencional que incluyó su paso como capellán militar en Kosovo y Afganistán. Fue allí donde comenzó a musicalizar encuentros informales, dando origen a un camino que lo llevó a formarse como DJ y a presentarse en escenarios internacionales.
El homenaje, organizado por la Asociación Civil Miserando, buscó transmitir el mensaje de una Iglesia abierta e inclusiva, en línea con el pensamiento de Francisco. En ese sentido, la fusión entre lo religioso y lo contemporáneo se presentó como una apuesta por acercar nuevas formas de expresión a las generaciones más jóvenes.