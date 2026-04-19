19 de abril de 2026
VISITA OFICIAL
Milei ya está en Israel: visita al Muro y reunión clave con Netanyahu
El Presidente comenzó su gira en Medio Oriente con una fuerte señal política y simbólica, en medio del conflicto regional. Mantendrá un encuentro con el primer ministro israelí, participará de los actos por la independencia y será distinguido por su respaldo al país.
El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel para iniciar una nueva visita oficial, la tercera desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo. Su llegada a Tel Aviv marca el comienzo de una gira con fuerte contenido político y simbólico, en el marco del conflicto en Medio Oriente y del vínculo estratégico que el Gobierno busca consolidar con ese país.
La primera actividad del mandatario fue una visita al Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, donde se mostró acompañado por parte de la comitiva oficial. El gesto se inscribe dentro de la cercanía que Milei ha expresado en reiteradas ocasiones hacia Israel desde el inicio de su gestión.
Durante la jornada, el Presidente tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un encuentro bilateral clave en el que se abordarán temas de cooperación y la situación regional. Además, se espera la firma de acuerdos y una declaración conjunta entre ambos gobiernos.
La agenda oficial también incluye la participación de Milei en los actos por el Día de la Independencia de Israel. En ese marco, será distinguido por su respaldo político durante el conflicto en Medio Oriente y protagonizará un hecho inédito: se convertirá en el primer presidente extranjero en encender la antorcha en el Monte Herzl.
La comitiva que acompaña al mandatario está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, además de otros funcionarios y representantes. El viaje busca reforzar la alianza bilateral y proyectar la política exterior argentina en un escenario internacional complejo.