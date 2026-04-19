Volver | La Tecla Nacionales 19 de abril de 2026 LA TECLA PATAGONIA

El reparto de regalías

El gobierno de Alberto Weretilneck planteó actualizar la ley de coparticipación conforme las transformaciones que sufrió la provincia en cuatro décadas. La propuesta implica un cambio en el cálculo para el reparto de las regalías y algunos municipios plantearon cuestionamientos. Buscan llegar a un consenso

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