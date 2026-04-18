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18 de abril de 2026
ALARMA

Salieron a desmentir que vaya a cerrar un hospital en Hurlingham

Luego de una protesta de médicos y trabajadores por el inminente cierre del centro asistencial, desde el PAMI negaron que se vayan a cortar los servicios y que el lugar seguirá funcionando.

Salieron a desmentir que vaya a cerrar un hospital en Hurlingham
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Fuentes del gobierno nacional debieron salir a desmentir la versión de que se cerrará el Hospital PAMI de Hurlingham, luego de que médicos y trabajadores del centro asistencial realizaran una protesta por las versiones de que dejaría de funcionar.

Los consultorios “seguirán funcionando”, aseguró al medio digital Primer Plano Online una fuente del PAMI (Programa de Atención Médica Integral; formalmente Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, INSSJYP) luego de que los médicos y empleados del hospital se manifestaran.

“Hubo algunos médicos que llegaron al tope de consultas y eso obligó a reprogramar turnos, pero es un tema pasajero. Va a seguir funcionando y dando los servicios que brinda”, remarcó la fuente.

El Hospital PAMI de Hurlingham depende del Hospital del Bicentenario, ubicado en Ituzaingó, también bajo la órbita de la obra social de los jubilados.

La preocupación surgió tras la adopción de la Resolución 1107/2026, que introduce cambios en el esquema de pagos a los profesionales, y que generó protestas en todo el país, incluyendo un paro por 72 horas de médicos y odontólogos.

En el centro asistencial de Hurlingham se atienden más de 15.000 jubilados, y luego del último recorte su plantel quedó reducido a la mitad (y a un tercio de lo que era en 2024). La versión del cierre del hospital movilizó a trabajadores y vecinos del distrito, que se concentraron a las puertas del edificio.
 

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