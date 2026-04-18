Volver | La Tecla Municipios 18 de abril de 2026 ALARMA

Salieron a desmentir que vaya a cerrar un hospital en Hurlingham

Luego de una protesta de médicos y trabajadores por el inminente cierre del centro asistencial, desde el PAMI negaron que se vayan a cortar los servicios y que el lugar seguirá funcionando.

Compartir