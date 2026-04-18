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18 de abril de 2026
AGENDA INTERNACIONAL

Kicillof cenó con líderes mundiales en Barcelona

El Gobernador participó de una cena en el marco de la Movilización Global Progresista. Estuvieron Sánchez y Zapatero, además del primer ministro sueco.

Kicillof cenó con líderes mundiales en Barcelona
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó anoche de una cena con líderes y lideresas mundiales que se encuentran en la ciudad de Barcelona para participar de la Movilización Global Progresista.

Se trata de una cumbre orientada a “la construcción internacional de nuevas y mejores alternativas de futuro”, destacó el gobierno bonaerense al dar cuenta del evento.

De la cena de la MGP participaron, además de Kicillof, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero; el ex primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, y muchos otros dirigentes de diferentes países.

Antes, Kicillof se había reunido con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el Ayuntamiento local, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre las jurisdicciones que ambos gobiernan.

Ambos conversaron sobre la industria del turismo y sobre políticas relativas a la seguridad.

El encuentro con Collboni y la participación en la cena de la MGP forman parte de la agenda de la gira oficial de Kicillof por España, en la que lo acompañan el ministro de Gobierno bonaerense, y la asesora de Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini, entre otros funcionarios.
 

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