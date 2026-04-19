La inflación vuelve a ganar terreno en la cabeza de la gente, que no llega a fin de mes
Las penurias económicas están al tope de las preocupaciones de los argentinos, según todas las consultoras que las relevan mes a mes. Problemas como la inseguridad y la educación fueron quedando relegados frente a la obsesión por la falta de dinero. Qué pasa en la provincia de Buenos Aires y cómo es la cosa en otros países de la región y del mundo.
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El dinero siempre figura en un puesto destacado en el menú de preocupaciones de los argentinos. Y, para el caso, de los habitantes de casi todos los países del mundo. Pero en los últimos meses las cuestiones económicas volvieron a ganar un protagonismo indiscutido en nuestro país, relegando a cuestiones que ocupan siempre la mente de nuestros compatriotas, como la salud, la educación y la seguridad.
El regreso de la inflación como fenómeno importante, con varios meses de suba tras un período de baja consistente en el primer tramo del gobierno de Javier Milei, marca una tendencia que ya se venía dando por la irrupción de otros problemas económicos que la habían desplazado, como los bajos salarios y la desocupación.
Distintas consultoras le vienen tomando el pulso a la opinión pública para relevar las principales preocupaciones de los argentinos. Y aunque sus resultados diferen en el orden en que se compone el podio, todas muestran que los altos precios y la dificultad para llegar a fin de mes o para mantener un empleo son preponderantes. La cabeza de los argentinos está centrada en las penurias económicas; los demás problemas corren por detrás.
“Hoy la mayor preocupación son los salarios, midamos donde midamos. En Buenos Aires, en CABA, en Jujuy, en Tucumán o en Neuquén es lo mismo: a la gente la preocupa la dificultad para llegar a fin de mes. Es un cambio que estamos notando desde fines de febrero y principios de marzo”, dijo Santiago Giorgetta, director asociado de la consultora Proyección.
En su último sondeo, de este mes, Proyección detectó que los bajos ingresos son señalados como el principal problema por la mitad de los encuestados, seguida por la inseguridad y la corrupción, y con la inflación volviendo a aparecer en un puesto alto, mencionada por un tercio de la gente.
“La retracción de los salarios e ingresos está impactando en la mesa de los argentinos, que cada vez se están endeudando más. El día 10 de cada mes pasó a ser el día 30”, graficó Giorgetta. “Es una situación desesperante que tiene que ver con el proceso inflacionario. Por eso, hoy la economía se lleva todo”, explicó.
Sin embargo, también señaló que “están creciendo las menciones a la corrupción, lo que es un llamado de atención para el gobierno, porque le está generando un sistema de tormentas”.
El analista resaltó que el caso Adorni “generó mucho impacto porque la sociedad tiene un nivel de irritación muy alto” que tiene motivaciones económicas y es anterior a las revelaciones sobre el funcionario estrella del gobierno libertario.
Cristian Buttié, de CB Global Data, coincidió en el análisis. “La economía es claramente el péndulo de crecimiento o caída de cualquier gobierno nacional. A los presidentes se los audita por la economía”, señaló. “Los casos de corrupción son agravantes cuando la economía está mal y no son determinantes cuando la economía está bien. Incluso hubo presidentes que, con casos de corrupción muy notorios en sus gobiernos, han ganado elecciones por márgenes amplios.”
La reaparición de la suba generalizada de precios como preocupación de buena parte de la población aparece en un estudio de Bloomberg Línea. “La inflación volvió a ganar peso entre las principales preocupaciones de la sociedad argentina”, puntualizó la agencia.
La evolución de los principales problemas mencionados por los encuestados a lo largo de los meses muestra que el aumento generalizado de precios había bajado al quinto puesto en el ranking y se volvió a disparar en marzo, quedando en segundo lugar, sólo por debajo del ámbito del trabajo.
En contraste, la consultora CB Global Data obtiene resultados que muestran a la inflación como muy poco relevante entre los motivos de penuria de los argentinos, aunque esto no quiere decir que los problemas de dinero hayan perdido peso; más bien al contrario.
“La inflación ha quedado totalmente relegada como problema. Si el gobierno refuerza este concepto de llegar a la inflación cero, va a estar solucionando un problema que dejó de ser urgencia, y posiblemente eso lo disocie aun más de la realidad de la gente”, advirtió Buttié, líder de la consultora.
En efecto, en el último relevamiento de CB, la inflación aparece cuarta en el ranking de preocupaciones, con sólo un 4,9% de menciones. Gana por afano, con un 46,6%, la pérdida de poder adquisitivo por lo magro de los salarios que se cobran. Y sumando al 21% que mencionan al desempleo, la crisis económica en las familias preocupa a más de dos tercios de los argentinos, según ese relevamiento.
“Antes, la inflación era un problema porque vos tenías un peso en el bolsillo, pero veías que cada vez valía menos. Ahora, el problema es que no tenés plata. El país se encamina hacia un escenario de estanflación bastante notorio”, dijo Buttié.
¿Y en la provincia? Aquí, allá y en todas partes, el dinero
La consultora Zuban Córdoba y Asociados también releva regularmente las principales preocupaciones de los argentinos. Y en este caso, cuenta con datos diferenciados para los encuestados de la provincia de Buenos Aires, lo que permite contar con un insight sobre las particularidades de esta provincia.
Según la última encuesta al respecto, los bonaerenses reparten su estrés en proporciones más o menos iguales entre cuatro problemas: las deudas y las dificultades para llegar a fin de mes, la corrupción, la inflación y la inseguridad. Estas cuatro cuestiones acaparan la preocupación de más de dos tercios de los consultados.
El peso relativamente alto de la inseguridad en el podio en realidad es bastante bajo si se compara con las encuestas que, hace un año, la ubicaban como la principal preocupación de los bonaerenses. Aún sigue siendo más marcada que en el resto del país: “a nivel nacional, la inseguridad se ubica en sexto lugar”, señaló Paola Zuban, directora de la empresa.
En marzo de 2023, la consultora Trespuntozero indagó específicamente en las preocupaciones de los bonaerenses y, en efecto, la inseguridad aparecía en primer lugar, con un matiz: era claramente percibida como el principal problema por quienes habían votado la fórmula Mauricio Macri–Miguel Pichetto en 2019, mientras que entre los votantes de la fórmula Alberto Fernández–Cristina Fernández “ganaba” por algo más de un punto la pobreza. A estos últimos los preocupaba mucho menos la corrupción que a los primeros, que la ubicaban en segundo lugar en su lista de ansiedades. El desempleo prácticamente no existía como motivo de inquietud.
Dos años después, en marzo de 2025, con la muerte de la pequeña Kim Gómez como tema preponderante en la agenda política, un estudio de DC Consultores volvió a ubicar a la inseguridad como principal preocupación para los habitantes de la provincia de Buenos Aires.
La maldición del tercer año El viraje de las responsabilidades: ¿herencia o cosecha propia?
Los especialistas consultados por La Tecla coinciden en general en el diagnóstico: el gobierno de Milei atraviesa dificultades que, a más de dos años de iniciado, ya se le atribuyen principalmente a esta gestión, y no al gobierno anterior; y, por lo tanto, se ve como menos probable que estemos en camino de superarlas. Pierde fuerza la narrativa de estar acabando con la herencia recibida.
“En general lo que suele suceder es que la atribución de los problemas a la ‘herencia’ de los gobiernos anteriores persiste el primer y segundo año. El primer año de todo gobierno es del de la lunza de miel. El segundo es el de las elecciones de medio término, a las que el gobierno se esfuerza para llegar con mucho oxígeno. El tercer año es el gestión. Es el año bisagra”, definió Zuban.
Buttié se expresó en el mismo sentido, basado en las mediciones de su consultora. “Hasta el año pasado, los encuestados le atribuían la responsabilidad por la economía mayormente al gobierno anterior. En este momento no me sorprendería que ya fueran más los que indican que es culpa de este gobierno. Los dos segundos años de todo gobierno ya son de auditoría propia”, explicó.
Otra diferenciación es si en temas que involucran a diferentes jurisdicciones, como el de la seguridad, la gente responsabiliza más al gobierno nacional, al provincial o incluso a los intendentes.
En este punto hay diferentes análisis. Paola Zuban no percibe que la gente tenga muy claro el tema de las diferentes competencias.
“A lo largo de los años he visto que la gente tiende a confundir bastante la jurisdiccón nacional, la provincial y la municipal. Lo que viene pasando con el gobierno de Milei es que los costos políticos de la reducción de fondos a las provincias lo están pagando casi totalmente los gobernadores”, apuntó la especialista. “Pero hay que ser muy cautos, porque lo que hemos visto desde diciembre hasta ahora es una tendencia a la baja en la consideración del gobierno. Se negativizó mucho: hoy tiene un diferencial de –30% entre la percepción positiva y la negativa.”
En cambio, Santiago Giorgetta, de Proyección, dijo que puntualmente en el tema de la seguridad, donde hay una jurisdicción compartida entre los tres niveles, “lo que siempre sucede es que casi el 50% considera que la responsabilidad es del gobierno nacional, pero la gente espera que los otros actores actúen en conjunto para resolverlo”.
Un país particular Diferencias con el resto del mundo
En tanto, la consultora Ipsos realizó un relevamiento con un abordaje adicional, ya que, con presencia en toda la región y en el resto del mundo, pudo comparar la percepción de los principales problemas entre la Argentina y otras naciones.
En la última edición de su informe “¿Qué preocupa a la Argentina?”, parte del trabajo más amplio “What Worries the World”, Ipsos identificó como cinco principales preocupaciones de los habitantes de este suelo al desempleo, la pobreza e inequidad social, el crimen y la violencia, la inflación y la educación, en ese orden. Y, en particular, destacaron que un 71% de la gente considera que la situación económica del país es mala.
La comparación con los resultados a nivel mundial es inmediatamente evidente porque el principal problema para la mayoría de la gente es el crimen y la violencia, seguido por el desempleo, la inflación y la pobreza e inequidad; la educación no aparece en el top 5 y, en cambio, asoma allí la corrupción financiera y política, ausente del podio nacional.
En efecto, la corrupción y la carga impositiva, dos temas muy en agenda en la Argentina (el primero por el caso Adorni, pero antes por los audios de Diego Spagnuolo y antes de eso, por la ciberestafa con la criptomoneda Libra; el segundo, por estar en el centro del discurso del gobierno libertario) rankean relativamente bajo entre las preocupaciones en comparación con otros países donde se consideran asuntos especialmente preocupantes.
“La hipótesis para explicar estos indicadores es el ‘efecto desplazamiento’ que provocan las preocupaciones más urgentes y de impacto directo en la vida cotidiana de las personas. En Argentina, la agenda de preocupaciones está dominada por temas con repercusiones más directas en el día a día, en su rutina, en su bolsillo”, explicó a La Tecla Martín Tanzariello, gerente de comunicaciones y marketing de Ipsos.
Tanzariello destacó que la desocupación “concentra gran parte de la ansiedad económica de la población” y por eso aparece en primer lugar, mientras que la pobreza, con un 44%, se ubica “muy por encima de la media mundial”, con un 29% de menciones. También la inflación registra en la Argentina “una preocupación significativa más alta que el promedio global”, apuntó.
“Podríamos decir que estos temas, junto con el crimen y la violencia (37%), forman un ‘muro’ de preocupaciones económicas y de seguridad personal tan marcado que desplaza a un segundo lugar otros temas más estructurales como la corrupción o los impuestos porque se perciben como ‘más lejanos e indirectos’. No es que a los argentinos no les preocupa estos temas, sino que la urgencia por encontrar/mantener un trabajo y hacer rendir el dinero hasta fin de mes es más apremiante”, aventuró Tanzariello.
Ipsos también elaboró recientemente otro informe en el que releva qué cosas hacen felices a los argentinos y qué cosas, por el contrario, les impiden serlo. Aquí también los resultados son claros: no sólo en la Argentina, sino en todo el mundo, la situación financiera es mencionada como el principal factor de infelicidad, y por amplia diferencia.
En cambio, entre quienes se perciben muy felices, el dinero queda por debajo de otros factores como sentirse apreciado o querido, la familia y los hijos, la salud mental y el sentirse en control de la propia vida.