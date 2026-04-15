Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de abril de 2026 AGENDA AL ROJO BLANCO

Picante reunión de alcaldes radicales: reclaman fondos 100% libres para municipios

El Foro de Intendentes Radicales se reunió en Tandil. Los jefes comunales acordaron reclamar a Kicillof y a Santilli por los recursos para los distritos. También defendieron la tasa vial atacada por el campo y apuntaron a la unidad del partido para recuperar peso. Hubo tensión a la hora de elegir a las nuevas autoridades del Foro y se decidió dejarlo para más adelante.

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