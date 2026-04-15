15 de abril de 2026
AGENDA AL ROJO BLANCO
Picante reunión de alcaldes radicales: reclaman fondos 100% libres para municipios
El Foro de Intendentes Radicales se reunió en Tandil. Los jefes comunales acordaron reclamar a Kicillof y a Santilli por los recursos para los distritos. También defendieron la tasa vial atacada por el campo y apuntaron a la unidad del partido para recuperar peso. Hubo tensión a la hora de elegir a las nuevas autoridades del Foro y se decidió dejarlo para más adelante.
Esta tarde, en Tandil, tuvo lugar un cónclave notable desde diversas aristas. Se trata de la reunión que mantuvieron los alcaldes nucleados en el Foro de Intendentes Radicales, con el local Miguel Lunghi como anfitrión. En momentos en que la Unión Cívica Radical (UCR) atraviesa un período de recomposición previo a la interna del 7 de junio, los jefes comunales sentaron posición al respecto y abogaron por mantener la unidad del partido. Pero no hablaron sólo de eso.
El punto más importante de la agenda fue, quizá, el reclamo de que el fondo para municipios habilitado por el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires sea de disponibilidad totalmente libre para cada comuna, algo a lo que se resiste la Provincia y que también pone en tensión a los intendentes con los propios legisladores radicales.
En este sentido, los alcaldes decidieron no quedarse quietos. Acordaron que no sólo buscarán reunirse con Kicillof “para dialogar sobre el desembolso de los fondos acordados” y otros temas sensibles, como la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y el Instituto de Previsión Social (IPS), sino que también buscarán un encuentro con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, “en función de su rol en la articulación institucional con los gobiernos locales”.
Otro tema de coyuntura que se metió en la reunión del Foro es el de las tasas viales que cobran los municipios con explotación agrícola, y que vienen siendo atacadas judicialmente por grupos de productores. El fin del cobro de estas tasas es el arreglo y mantenimiento de los caminos rurales, un tema que deja permanentemente insatisfechos a los dueños de hectáreas de campo.
“Los cuestionamientos judiciales sobre esta herramienta afectan directamente la capacidad operativa de los gobiernos locales para garantizar servicios esenciales en el territorio, poniendo en riesgo el funcionamiento de un sistema clave para la producción y el desarrollo local”, observaron los alcaldes boina blanca en un tramo del texto conjunto que elaboraron en la reunión.
Hacia el final, según dicen algunos testigos, se habría producido un cruce tenso por el último ítem del temario: la elección de las nuevas autoridades del Foro, hoy presidido por el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun. Afirman que hubo un intercambio áspero entre referentes de los sectores que responden a Maximiliano Abad y a Miguel Fernández, y que se hizo imposible arribar a un acuerdo.
Ante esa imposibilidad, los intendentes decidieron dejar la cuestión para más adelante, y Suescun quedó ratificado a la cabeza del Foro hasta que se pueda hacer el recambio.