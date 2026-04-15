Volver | La Tecla Nacionales 15 de abril de 2026 MENOS MAL

Javier Milei dijo que el alza del 3,4% "no es inflación" sino un salto del nivel de precios

Javier Milei justificó el salto de precios durante su discurso en el AmCham Summit 2026. Aseguró que la inflación de largo plazo convergerá a la internacional. "Esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios", afirmó el Presidente.

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