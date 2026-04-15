Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de abril de 2026 EMPANTANADOS

Desafío para Kicillof: conflictividad en PBA en aumento y sin respuestas concretas

La caída de la recaudación junto a una demanda creciente de gremios, intendentes, proveedores y otros sectores, meten al Gobernador en un lodazal. Por caso, frente a la crisis, la Provincia no ha dejado de ampliar su planta de empleados.

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