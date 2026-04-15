Apps
Miércoles, 15 abril 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
15 de abril de 2026
EMPANTANADOS

Desafío para Kicillof: conflictividad en PBA en aumento y sin respuestas concretas 

La caída de la recaudación junto a una demanda creciente de gremios, intendentes, proveedores y otros sectores, meten al Gobernador en un lodazal. Por caso, frente a la crisis, la Provincia no ha dejado de ampliar su planta de empleados.

Desafío para Kicillof: conflictividad en PBA en aumento y sin respuestas concretas 
Compartir

Desde la elección de 2025 los conflictos no se detuvieron, sino que se recrudecieron y se registraron al menos 510 casos en todo el país. Del total, el 67,1% estuvo ligado a la Industria (principalmente sector textil, alimenticio, automotriz y metalúrgica y siderúrgica), seguido de comercio (14,3%), servicios (11,9%), construcción (3,8%) y sector primario (2,9%).

Mayores problemas: despidos (35,2%), crisis (20,5%), cierre (21,9%), suspensiones (9%), riesgo de cierre de empresas (5,7%), retiros voluntarios (2,9%), quiebra (1,9%), condiciones de trabajo y reducción de jornada (1%) y plantas paralizadas y ventas (0,5%). Los conflictos se dieron principalmente en pymes (39,5%) y conglomerados extranjeros (29,5%), mientras que las empresas grandes contabilizaron el 18,6% de los casos, los grupos económicos 6,7% y las empresas estatales el 5,7%. El tipo de capital de las empresas afectadas es principalmente nacional (69%).

Se registraron conflictos en las 24 provincias argentinas (23 provincias + CABA). Sin embargo, la mayor cantidad de casos fue registrada en Buenos Aires (17,6%) La Rioja (13,3%), Santa Fe (11,4%), Córdoba (7,1%) Misiones (6,7%), San Juan (4,8%) y Corrientes (4,3%).

En cuanto al sector público, en los municipios estallaron conflictos en Villa Gesell, La Plata y Bahía Blanca. Todos vinculados al área de servicios y con resultados diferentes en cada distrito. A nivel provincial, los estatales mantienen su reclamo como así también los judiciales y docentes. En general son demandas salariales, de pase a planta permanente y de mejoras laborales en general. 

Lo que no deja de preocupar en el Gobierno es la reacción de los efectivos de la policía bonaerense que, al igual que los trabajadores estatales, se encuentran descontentos con los aumentos salariales. De hecho, se lo hicieron saber al propio Axel Kicillof en un acto de graduación de agentes en la Escuela Vucetich con insultos al Gobernador propinados por los familiares de los uniformados.

Finalmente, los casi mil despidos de la planta de San Fernando de FATE es el conflicto insignia que repercute en los tres niveles del Estado. Sin respuestas de Nación, desde el SUTNA buscan acompañamiento de la Provincia mientras el impacto en el municipio se siente cada vez más, con familias que no logran sostener sus principales necesidades.


 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

“EFECTO CICATRIZ”

Jóvenes bonaerenses en riesgo: el impacto profundo de la informalidad laboral

Un informe del gobierno provincial da cuenta de las consecuencias del desempleo y el trabajo precario y del abandono de los estudios en la vida de los y las jóvenes.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Con fuerte presencia bonaerense, intendentes marcharon contra Caputo por fondos y obras

Desafío para Kicillof: salir del pantano

El interior bonaerense, en alerta sanitaria

El PRO bonaerense completó su conducción con inquietud de los intendentes

Lordén retoma un proyecto que es el sueño húmedo de Kicillof

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET