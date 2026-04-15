15 de abril de 2026
EMPANTANADOS
Desafío para Kicillof: conflictividad en PBA en aumento y sin respuestas concretas
La caída de la recaudación junto a una demanda creciente de gremios, intendentes, proveedores y otros sectores, meten al Gobernador en un lodazal. Por caso, frente a la crisis, la Provincia no ha dejado de ampliar su planta de empleados.
Desde la elección de 2025 los conflictos no se detuvieron, sino que se recrudecieron y se registraron al menos 510 casos en todo el país. Del total, el 67,1% estuvo ligado a la Industria (principalmente sector textil, alimenticio, automotriz y metalúrgica y siderúrgica), seguido de comercio (14,3%), servicios (11,9%), construcción (3,8%) y sector primario (2,9%).
Mayores problemas: despidos (35,2%), crisis (20,5%), cierre (21,9%), suspensiones (9%), riesgo de cierre de empresas (5,7%), retiros voluntarios (2,9%), quiebra (1,9%), condiciones de trabajo y reducción de jornada (1%) y plantas paralizadas y ventas (0,5%). Los conflictos se dieron principalmente en pymes (39,5%) y conglomerados extranjeros (29,5%), mientras que las empresas grandes contabilizaron el 18,6% de los casos, los grupos económicos 6,7% y las empresas estatales el 5,7%. El tipo de capital de las empresas afectadas es principalmente nacional (69%).
Se registraron conflictos en las 24 provincias argentinas (23 provincias + CABA). Sin embargo, la mayor cantidad de casos fue registrada en Buenos Aires (17,6%) La Rioja (13,3%), Santa Fe (11,4%), Córdoba (7,1%) Misiones (6,7%), San Juan (4,8%) y Corrientes (4,3%).
En cuanto al sector público, en los municipios estallaron conflictos en Villa Gesell, La Plata y Bahía Blanca. Todos vinculados al área de servicios y con resultados diferentes en cada distrito. A nivel provincial, los estatales mantienen su reclamo como así también los judiciales y docentes. En general son demandas salariales, de pase a planta permanente y de mejoras laborales en general.
Lo que no deja de preocupar en el Gobierno es la reacción de los efectivos de la policía bonaerense que, al igual que los trabajadores estatales, se encuentran descontentos con los aumentos salariales. De hecho, se lo hicieron saber al propio Axel Kicillof en un acto de graduación de agentes en la Escuela Vucetich con insultos al Gobernador propinados por los familiares de los uniformados.
Finalmente, los casi mil despidos de la planta de San Fernando de FATE es el conflicto insignia que repercute en los tres niveles del Estado. Sin respuestas de Nación, desde el SUTNA buscan acompañamiento de la Provincia mientras el impacto en el municipio se siente cada vez más, con familias que no logran sostener sus principales necesidades.