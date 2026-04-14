Vilar fue al Foro de la CEPAL en Chile y estrechó vínculos internacionales
La ministra de Ambiente se reunió con Jeannette Jara y otras figuras y encabezó un conversatorio. Es la segunda vez que la Provincia participa de este evento subcontinental.
La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, participó del Foro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile, consolidando los vínculos internacionales de la Provincia.
Vilar tomó parte del 9° Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la CEPAL, en Santiago de Chile, en representación del gobierno de Axel Kicillof.
Se trata de la segunda participación de la Provincia en este encuentro regional, un espacio clave para fortalecer la cooperación internacional, acceder a financiamiento y consolidar el acompañamiento de organismos multilaterales a los gobiernos subnacionales en la implementación de políticas públicas ambientales.
La ministra mantuvo una reunión con Jeannette Jara, ex ministra de Trabajo de Chile y ex candidata presidencial, con quien intercambió experiencias sobre los desafíos que enfrentan ambos países en materia de desarrollo sostenible y políticas ambientales y sobre la importancia de fortalecer la cooperación regional para sostener agendas de desarrollo con inclusión social.
En ese encuentro, Vilar le agradeció a Jara su solidaridad ante la situación que atraviesa Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina.
La ministra bonaerense también encabezó el conversatorio “Los gobiernos subnacionales como protagonistas del desarrollo sostenible en el territorio”, donde compartió junto a Jara, el gobernador de Valparaíso (Rodrigo Mundaca) y autoridades regionales sus experiencias sobre el rol clave de las provincias y municipios en la implementación de políticas públicas ambientales, la adaptación al cambio climático y la reducción de desigualdades.
Durante su participación, Vilar destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional y el acceso a financiamiento para gobiernos subnacionales, y subrayó el trabajo que la Provincia viene desarrollando en materia de economía circular, transición ecológica y políticas ambientales con inclusión social.
En ese sentido, remarcó que la articulación con la CEPAL permitió avanzar en la formulación de la Estrategia Provincial de Economía Circular.
Además, Vilar compartió un encuentro con Marco Llinás, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, donde presentó las principales líneas de trabajo que impulsa la Provincia junto al sector productivo, incluyendo iniciativas de reconversión industrial y el proyecto de creación de un Hub de Innovación y Transformación Sostenible en la Reserva Provincial Santa Catalina.
La Provincia continúa impulsando la construcción de un Frente Ambiental Latinoamericano, una iniciativa que busca fortalecer la articulación entre gobiernos subnacionales de la región para promover el acceso a financiamiento internacional, coordinar respuestas frente a la crisis climática y consolidar una agenda común desde el sur global.