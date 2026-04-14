Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de abril de 2026 NEXOS

Vilar fue al Foro de la CEPAL en Chile y estrechó vínculos internacionales

La ministra de Ambiente se reunió con Jeannette Jara y otras figuras y encabezó un conversatorio. Es la segunda vez que la Provincia participa de este evento subcontinental.

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