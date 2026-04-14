14 de abril de 2026
CONFLICTO SIN FIN
Embargo millonario a FATE por no pagar los sueldos
Una jueza dispuso la medida luego de que la empresa no cumpliera con una orden judicial anterior que la obligaba a abonar los haberes de los empleados despedidos. El sindicato sigue impulsando la intervención de la Provincia.
El conflicto entre la Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE) y los 920 trabajadores despedidos en febrero, cuando los dueños dispusieron el cierre de la planta en Virreyes, sumó hoy un nuevo capítulo con la decisión de la Justicia de imponerle a la compañía un embargo por casi 3000 millones de pesos por no haber pagado los sueldos de los empleados.
Ocurre que un fallo anterior obligaba a FATE a abonar los salarios de todos los despedidos, en razón de que la empresa había firmado un acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) por el cual se comprometía a no despedir a nadie hasta junio de este año, cosa que, obviamente, no cumplió, y la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que ese acuerdo sigue vigente.
Ahora, la jueza Liliana Rodríguez Fernández, titular del Juzgado Laboral 17, dispuso el embargo para que con el dinero se cubran los sueldos adeudados hasta el primer día de julio, fecha en que quedará sin efecto el acuerdo. La magistrada consideró que la falta de pago de esos haberes es una violación de la conciliación obligatoria.
Hasta ahora, la empresa debe los pagos correspondientes a cuatro quincenas.
Aunque muchos de los trabajadores despedidos firmaron distintos acuerdos económicos con la empresa por su desvinculación, el sindicato sostiene que el embargo es para pagar los sueldos de los 920, en virtud de que la propia Justicia sostiene la vigencia del acuerdo.
El SUTNA, en tanto, sigue impulsando un proyecto para que el Estado bonaerense se haga cargo de la planta por un año, de manera que se retome la producción y los empleados puedan seguir trabajando. Argumentan que la fabricación de neumáticos tiene un valor estratégico para el país y que se dan las condiciones para que se adopte la figura de “ocupación temporánea” de la empresa por parte de la Provincia.