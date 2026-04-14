Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de abril de 2026 CONFLICTO SIN FIN

Embargo millonario a FATE por no pagar los sueldos

Una jueza dispuso la medida luego de que la empresa no cumpliera con una orden judicial anterior que la obligaba a abonar los haberes de los empleados despedidos. El sindicato sigue impulsando la intervención de la Provincia.

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