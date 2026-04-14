14 de abril de 2026
RECLAMOS
Discurso proselitista: antes de viajar para España, el gobernador arengó a intendentes de todo el país
El gobernador bonaerense apoyó la movilización de más de 150 intendentes de todo el país al ministerio de Economía. Dijo que la deserción del estado nacional generó una “catástrofe social”.
Axel Kicillof no quiso perderse la oportunidad de reclamarle al gobierno nacional por los fondos que le adeuda a la provincia de Buenos Aires y se sumó a la jornada de lucha donde más de 150 intendentes de todo el país presentaron una serie de reclamos al ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luís Caputo.
En ese marco, Kicillof se dirigió otra vez a suelo porteño para acompañar a la Federación Argentina de Municipios (FAM), comandada por Fernando Espinoza, y a la que también se sumaron los integrantes del gabinete bonaerense y el gobernador riojano Ricardo Quintela.
Desde la sede de la FAM, el mandatario bonaerense dijo que “una enorme cantidad de intendentes e intendentas de la Argentina vinieron hoy a la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por las obras y los recursos que le corresponden a nuestro pueblo”.
“En nuestra provincia y en todo el país estamos viviendo una situación cada día más difícil: mientras crecen las necesidades de la inmensa mayoría, el Gobierno nacional se desentiende de sus obligaciones, incumple leyes y desfinancia programas en todas las áreas”, agregó el mandatario, que estuvo acompañado de gran parte de su gabinete e intendentes de todas las tribus peronistas. También aportaron su granito de arena un puñado de intendentes de la Unión Cívica Radical.
En ese marco, el gobernador expuso que “la deserción absoluta del Estado nacional generó una verdadera catástrofe social, productiva, laboral y económica para las familias argentinas. Aquí estamos intendentes y gobernadores que nunca vamos a ponernos de espaldas a nuestro pueblo: si no fuera por el acompañamiento y la asistencia en cada barrio y en cada municipio, la Argentina de Javier Milei sería ya una calamidad absoluta”.
Según indicaron desde gobernación, el petitorio entregado en el Ministerio de Economía de la Nación reclama la reactivación de la obra pública con los recursos del impuesto a los combustibles; que se retrotraiga el precio de los combustibles al 1° de marzo; y que se frene el recorte de fondos nacionales.
Por último, Kicillof afirmó: “Este programa nacional le está arruinando la vida a la gente. La microeconomía está mal y la macro es espantosa: la solución no es solo cambiar el elenco, sino modificar por completo el modelo”. “Tenemos la responsabilidad y la obligación de mostrar que otro camino es posible: estamos trabajando para crear una alternativa política que pueda sacar al país del pozo en el que nos están metiendo”, concluyó.
También tuvo una corta intervención el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y sentenció: El desafío que tenemos como gobernadores e intendentes es diseñar una propuesta y un proyecto de país para ponerlo a consideración de nuestra gente: el peronismo tiene que asumir la responsabilidad de ser la columna vertebral de un frente qué nuclee a todos los que defienden a la Argentina y están en contra de la entrega de nuestro futuro”.
Por su parte, el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, expresó: “Los intendentes somos el primer oído de nuestros vecinos y conocemos minuto a minuto la sensación térmica de lo que pasa en cada ciudad: la situación no da para más porque el Gobierno nacional está destruyendo la producción, el trabajo y sometiendo a una profunda crisis social y económica a las familias argentinas”.