14 de abril de 2026
RECLAMOS A NACIÓN
Los intendentes exigen que se distribuyan los impuestos coparticipables: “Si no, es delito”
Durante el reclamo que realizaron intendentes de todo el país al ministerio de Economía, los alcaldes bonaerenses reflejaron las problemáticas que sostienen en los territorios.
En uno de los peores momentos del gobierno de Javier Milei desde 2023, un gran grupo de intendentes de todo el país se juntaron para reclamar al ministerio de Economía por el recorte de fondos, que repercute en una situación muy crítica para los municipios. La provincia de Buenos Aires también capitalizó dicho reclamo y movió a gran parte del gabinete para acompañar los reclamos.
Durante la jornada de lucha en tierras porteñas, un gran grupo de intendentes bonaerenses explicaron la situación crítica que se vive en los territorios producto a los recortes por parte del gobierno nacional y la caída en la recaudación. Uno de ellos fue el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien advirtió sobre la crítica situación que atraviesan los municipios y apuntó contra el rumbo económico del Gobierno nacional.
Ariel Sujarchuk: “Necesitamos que bajen impuestos y se hagan cargo de las rutas”
“El objetivo de esta jornada es hacer pública la situación que estamos viviendo los intendentes, en representación de nuestros vecinos. Somos quienes convivimos todos los días con la gente”, sostuvo.
En ese marco, el jefe comunal cuestionó con dureza el impacto de los aumentos en los costos básicos. “El aumento de la nafta es abismal, duplica la inflación. Todos los servicios públicos han subido entre 700 y 1000 por ciento”, afirmó.
Además, cargó contra el Ministerio de Economía al considerar que “es cínico y agresivo” al responsabilizar a los municipios por la presión impositiva. “Se cargan sobre las tasas municipales cuando, en realidad, son los tributos nacionales los que encarecen los costos. Necesitamos que bajen esos impuestos y que se hagan cargo de las rutas”, reclamó.
Sujarchuk también remarcó el carácter federal del reclamo. “Acá hay intendentes de todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde la cordillera hasta el río. Estamos diciendo basta, así no se puede seguir”, enfatizó.
Por último, alertó sobre el deterioro social y la falta de asistencia nacional. “Hay falta de transferencia de medicamentos, de recursos para la salud, de infraestructura vial, y se suma la situación del programa Remediar. Estamos en una situación desesperante: cada vez hay más gente en la calle y con hambre”, concluyó.
Ricardo Marino: "El Gobierno nacional está cercenando derechos"
El intendente de Ricardo Marino se sumó al reclamo de los jefes comunales y remarcó la necesidad de fortalecer una postura conjunta frente al Gobierno nacional. “Unidos siempre tenemos más fuerza y toda petición se robustece con el acompañamiento de intendentes de la provincia y del país”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que la movilización busca respaldar las iniciativas impulsadas desde la provincia de Buenos Aires. “Como intendentes no podemos estar ausentes. Tenemos que estar presentes y acompañar, porque el Gobierno nacional está cercenando derechos a las provincias y eso termina perjudicando directamente a cada uno de los distritos”, afirmó.
Al referirse a la situación puntual de su municipio, el jefe comunal advirtió sobre el impacto del ajuste. “Patagones es uno de los distritos más castigados. No estamos ajenos a la situación difícil que se vive: por suerte ha llovido, pero no llueve dinero, no llueve trabajo, no llueve obra pública”, graficó.
Por último, reclamó una respuesta de la Nación frente al deterioro social. “Necesitamos que el Gobierno nacional escuche al gobernador bonaerense. Este petitorio surge del ajuste que nos ha perjudicado notablemente y hoy, en mi pueblo, ya hay hambre”, concluyó.
Pablo Descalzo: “Esto no atenta contra un gobernador, sino a toda una ciudadanía”
El intendente de Ituzaingó sentenció: “Las expectativas no son muchas. Vemos todos los días cómo el gobierno nacional toma decisiones que van en contra de los intereses de la población y de lo que aporta la población. Lo que nosotros estamos reclamando con intendentes e intendentas es que le devuelvan a los ciudadanos de cada una de las localidades”.
“El gobierno nacional está obligado constitucionalmente a coparticipar lo que aportan los ciudadanos y están incumpliendo todos los días. Le deben muchísima plata a la provincia de Buenos Aires y a los municipios. Esto no atenta contra un gobernador, sino a una ciudadanía”, añadió.
Alfredo Fisher: “Vinimos a expresarnos como municipios lo que ha venido pasando durante los últimos dos años”
El jefe comunal de Laprida dio un lapidario diagnóstico de lo que viven los municipios. Allí sentenció: “Vinimos a expresarnos como municipios lo que ha venido pasando durante los últimos dos años, sobre todo para el territorio bonaerense. Vinimos a exigirle al presidente y al ministro de Economía que por lo menos redistribuya lo que percibe a través de la percepción de impuestos, como el impuesto país o al combustible que suman más de cinco billones de pesos, que lo distribuyan como dicen las leyes”.
“El resto, si no queres hacer viviendas, si queres cerrar hospitales, si no queres hacer escuelas, es parte de tu disposición como presidente de la nación. Pero tenes una obligación: los impuestos que se recaudan para ser coparticipables, lo tenes que hacer. Sino es delito”, añadió el jefe comunal.
Acto seguido, recordó que el gobernador bonaerense realizó presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y añadió: “La renovación viene de la mano de los intendentes y los gobernadores que se han parado y han mostrado una convicción en relación a su territorio y a su pueblo”.
Arturo Rojas: “En lo que va del año los municipios recibimos un 10% menos”
El alcalde de Necochea sentenció: “Hay municipios presentando ante el ministerio de Economía un reclamo por los fondos que no son transferidos a las provincias y a los municipios. Estamos cada vez con menos coparticipación en términos reales. En lo que va del año los municipios recibimos un 10% menos cuando cada vez tenemos más demandas, principalmente en el sistema de salud, la contención a través del área de desarrollo humano. Se han cerrado organismos a nivel nacional”.
“No hay ningún tipo de respuesta para remitirnos recursos de obras finalizadas con convenios vigentes de parte de la nación y ningún ministerio te atiende. En este caso hay un planteo de que se retrotraiga el valor del combustible y que lo que se percibe por ley que debe ir a obras de infraestructura viales, de viviendas e hídricas. El estado nacional no invierte un solo peso, repercutiendo de manera negativa en la provincia y los municipios”; sostuvo Rojas.
Allí sostuvo que “la situación es profundamente angustiante. Hoy tenemos esta política nacional que está fundiendo a los municipios. Tenemos intendentes con muchos mandatos y muy buenos administradores, que se les complica para sostener los servicios básicos de los municipios. También afecta al sector privado”.