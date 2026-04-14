Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de abril de 2026 RECLAMOS A NACIÓN

Los intendentes exigen que se distribuyan los impuestos coparticipables: “Si no, es delito”

Durante el reclamo que realizaron intendentes de todo el país al ministerio de Economía, los alcaldes bonaerenses reflejaron las problemáticas que sostienen en los territorios.

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