14 de abril de 2026
FULL OPOSICIÓN
El peronismo mostró amplitud política con intendentes en una jornada contra Milei
Axel Kicillof cerró una jornada motorizada por Gabriel Katopodis y Fernando Espinoza que reunió a alcaldes de todos el país de diferentes espacios políticos. El ajuste de Nación fue el hilo conductor en una movida que incluyó un paso por Casa Rosada y petitorio presentado al Ministerio de Economía.
El peronismo bonaerense fue protagonista de una acción que reunió a intendentes de diferentes puntos del país con Axel Kicillof como figura central en el cierre de la jornada. La polarización con Javier Milei en función de la denuncia de las consecuencias del ajuste dejó un saldo positivo para quienes organizaron la movida.
Unos 150 jefes comunales de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Tierra del Fuego, entre otros. Además, hubo presencia estelar del gabinete bonaerense con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, como uno de los principales organizadores, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la ministra de Hábitat, Silvina Batakis, ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodriguez y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.
Entre los alcaldes bonaerenses presentes estaban del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), La Cámpora, Frente Renovador, vecinalistas y una comisión de cuatro del radicalismo (Lisandro Hourcade, Martín Randazzo, Miguel Gargaglione y Emilio Cordonnier). Luego de pasar por la Casa Rosada y dejar el petitorio en el Ministerio de Economia, en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM) se hizo presente el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para acompañar a Kicillof.
“Está apretando el zapato y se nota”, dijo uno de los presentes en torno a una lectura de la jornada en la que agregó que “también sirve para que Axel se muestre con amplitud y con intendentes de todos el país”. En tanto, otra de las voces comentó que la actividad superó sus expectativas en medio de una situación no ideal para el peronismo con discusiones abiertas entre varios sectores.
En concreto se trató de una acción política para polarizar con Milei en plena crisis económica y poner en agenda la amplitud con la que quieren hacerle frente a La Libertad Avanza (LLA). Es que luego de la foto en la Casa Rosada de los intendentes, presentaron el petitorio dirigido al ministro de Economia, Luis Caputo.
Para concluir, en la FAM se dispuso la sede para que Kicillof dialogue con los jefes comunales que forman parte de la entidad que presidente Fernando Espinoza. Allí fue cuando sorprendió la presencia de Quintela, que en diálogo con La Tecla, contó que “vine a compartir un momento con los compañeros intendentes sobre la situación que están atravesando”.
En tanto, Katopodis dijo que “hay más de 150 intendentes de todo el país y es importante porque están representadas casi todas las provincias. Es un reclamo general. Se están quedando con los impuestos del litro de nafta, pero el litro está carísimo y este es un país que es exportador de petróleo”. Luego, agregó que a Caputo “venimos a pedirle que hagan las obras que tienen que hacer con el fondo de los combustibles, con el impuesto a los combustibles, y que bajen el precio del litro de gasoil y de nafta porque golpea muy, pero muy duro y muy mal a la vida de todos nosotros”.
Consultado sobre si tienen contacto con funcionarios nacionales, el ministro contó que “venimos pidiendo audiencias de todo tipo, venimos buscando a alguien del gobierno nacional. Es muy extraño que no quieran hablar con la provincia de Buenos Aires, con más de doscientos intendentes de todo el país que han venido en representación de otros de otros quinientos, que no que no atiendan y que no entiendan que tienen que gobernar para el conjunto de los argentinos”.
Por su parte, el intendente radical de Ayacucho, Emilio Cordonnier, indicó que “nuestra presencia acá tiene que ver con con acompañar un reclamo que entendemos justo de parte de la provincia de Buenos Aires, pero también alcanzando a otras provincias y otros municipios del país. Estamos para reclamar por fondos que se han recortado a las provincias y, en consecuencia, a los municipios, y nos limitan muchísimo la posibilidad de dar respuesta a una demanda que vemos cada vez más creciente”.
“Demanda de la gente en términos de pedida de ayuda para alimentos, medicamentos, servicios, como puede ser las luces, gas, alquiler. Acompañar ese reclamo que entendemos justo al Gobierno nacional, como después también nos sentamos con la Provincia, ver de qué manera se distribuyan esos esos fondos con los municipios. Así que desde esa convicción de que haya una un reparto más equilibrado de recursos entre Nación, Provincia y municipio, como así también de las responsabilidades es que estamos acompañando este este reclamo”, añadió.
El jefe comunal massista de Patagones, Ricardo Marino, expresó que “unidos siempre es más fuerza y toda petición se fortalece a través de la suma de todos los intendentes de la provincia y del país. Esto significa apoyar a a las iniciativas que ha encomendado, en la provincia de Buenos Aires. Como intendente, no podemos estar ausentes apoyando porque el gobierno nacional está cercenando todos los derechos a las provincias y, por ende, a la provincia de Buenos Aires, que eso significa que va en desmedro de de de todos los distritos”.
Asimismo, del MDF, Pablo Descalzo (Ituzaingó), relató que “vemos todos los días cómo el gobierno nacional toma decisiones que van en contra de los intereses de la población, de lo que aporta la población, lo que nosotros estamos reclamando con intendentes e intendentas distintos rincones del país es que le devuelvan a los ciudadanos de cada una de las localidades que aportan el producto bruto interno”.
“El gobierno nacional está obligado, constitucionalmente, a través de resoluciones y leyes, a coparticipar lo que aportan los ciudadanos, en mi caso, del pueblo de Ituzaingó. Y están incumpliendo todos los días. Le deben muchísima plata a la provincia de Buenos Aires, muchísima plata a los municipios, pero que, en definitiva, no es, esto, no atenta directamente contra un gobernador o contra un intendente, sino con la contra la ciudadanía del país”, añadió.
Por el lado de La Cámpora, remarcaron que Mayra Mendoza, primero como intendenta de Quilmes y en la actualidad como diputada provincial, sostiene denuncias en torno al ajuste que realiza Milei a la provincia de Buenos Aires. Asimismo, recordaron que enfrenta a Caputo con un tema más que sensible para los distritos que es la discusión sobre las tasas municipales.
Finalmente, Espinoza aseguró que “nunca tantos intendentes de toda de todo el país vinieron a a la Capital Federal a generar una protesta de esta envergadura. Intendentes también de distintos partidos políticos. Del radicalismo y vecinalistas. Realmente, una jornada histórica para para todos nosotros. Bueno, vinimos a a plantear la realidad que estamos viviendo el día a día en cada una de nuestras ciudades, que parece que a veces lo el gabinete nacional, el presidente, no se dan cuenta de lo que pasa todos los días”.
“La Argentina nos duele, nuestras comunidades nos duelen, porque nosotros, que somos el primer escalón de la democracia, el primer mostrador de la democracia, somos los que recibimos de primera mano al vecino que necesita un medicamento ahora con el desastre del PAMI, ni hablar porque no lo pueden comprar”, agregó.