Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de abril de 2026 FULL OPOSICIÓN

Por Andrés Sosa

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El peronismo mostró amplitud política con intendentes en una jornada contra Milei

Axel Kicillof cerró una jornada motorizada por Gabriel Katopodis y Fernando Espinoza que reunió a alcaldes de todos el país de diferentes espacios políticos. El ajuste de Nación fue el hilo conductor en una movida que incluyó un paso por Casa Rosada y petitorio presentado al Ministerio de Economía.

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