La UCR le respondió a Bianco tras la negativa a los cambios en el Fondo para Intendentes

FULL OPOSICIÓN Andrés Sosa

El peronismo mostró amplitud política con intendentes en una jornada contra Milei Axel Kicillof cerró una jornada motorizada por Gabriel Katopodis y Fernando Espinoza que reunió a alcaldes de todos el país de diferentes espacios políticos. El ajuste de Nación fue el hilo conductor en una movida que incluyó un paso por Casa Rosada y petitorio presentado al Ministerio de Economía.