14 de abril de 2026
LEGISLATURA
La UCR le respondió a Bianco tras la negativa a los cambios en el Fondo para Intendentes
Desde el bloque radical en Diputados alzaron la voz contra el ministro de Gobierno al asegurar que “faltó a la verdad” en declaraciones realizadas en el marco del debate por el Fondo de Fortalecimiento Municipal.
Luego de la reunión entre legisladores y miembros del gabinete de Kicillof, donde el Ejecutivo no permitió modificaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal, desde el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados bonaerense alzó la voz para cuestionar al ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
El presidente del bloque radical en la Cámara Baja, Diego Garciarena, salió al cruce de las declaraciones realizadas durante el día de ayer por el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, al asegurar que “no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió”.
Allí sostuvo que “el funcionario de Kicillof había expresado, en referencia al Fondo de Fortalecimiento Municipal sancionado por la Legislatura, que “…la idea de que el fondo sea 100% de libre disponibilidad fue la propuesta original del Ejecutivo y la legislatura definió que el 70% lo sea…”.
“El Señor Ministro falta a la verdad, desconoce el tema o tiene la cabeza metida en la interna del peronismo porque es absolutamente falso lo que ha expresado. La propuesta original del Poder Ejecutivo enviada a la legislatura NO CONTEMPLABA UN SOLO PESO DE LIBRE DISPONIBILIDAD PARA LOS MUNICIPIOS SINO, POR EL CONTRARIO, AFECTABA EL 100% A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA”, indicó Garciarena en su cuenta de X.
En ese sentido, el diputado agregó el textual del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo bonaerense a finales del 2025: “ARTÍCULO 3°. Créase para el Ejercicio Fiscal 2026 y con cargo al endeudamiento autorizado por el artículo 2° de la presente Ley, el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Los recursos que conforman el presente Fondo serán utilizados por los Municipios que adhieran al mismo para financiar inversión. En ningún caso el Municipio podrá utilizar los fondos percibidos para financiar gastos corrientes. El Poder Ejecutivo afectará, en la medida de su obtención y de manera automática conforme se produzca el ingreso de los fondos derivados de las operaciones de financiamiento que realice la Administración Central en el marco de la autorización otorgada por el artículo 2° de la presente Ley, el equivalente en pesos al ocho por ciento (8%) a los fines de la conformación del mencionado Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado por el presente. La distribución de los recursos que surgen de la aplicación del presente artículo será realizada conforme al Coeficiente Único de Distribución Ley N° 10.559 (texto ordenado según Decreto 1.069/95) para el ejercicio 2025. El Ministerio de Economía será Autoridad de Aplicación del Fondo creado en este artículo”.
Por otra parte, el referente del radicalismo sentenció que fue la propia Legislatura “la que modificó el proyecto de Kicillof y consiguió que el 70% de los fondos municipales sean de libre disponibilidad, teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesan las arcas de los gobiernos locales y la cantidad de servicios que prestan a sus vecinos, aún más allá de sus propias responsabilidades”.
“Es muy difícil - continuó Garciarena - trabajar seriamente si partimos de afirmaciones falaces y alejadas de la realidad. Si el Gobernador quiere que el Fondo de Fortalecimiento Municipal creado por Ley 15.561 sea modificado y que el 100% de los recursos asignados a los municipios sean de libre disponibilidad y no el 0% como quería hace unos meses, que haga uso de sus atribuciones constitucionales de iniciativa legislativa y envíe un proyecto de ley para que sea discutido en ambas Cámaras”, añadió el legislador.
Para cerrar, Garciarena sentenció: “Es imposible construir consensos sin valor en la palabra, sin cumplir los acuerdos y hablando mucho por las redes o por los medios y nada con los distintos sectores que conforman el Poder Legislativo. No hay ningún proyecto de ley presentado por el Gobernador para que los fondos municipales sean de libre disponibilidad. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió”.