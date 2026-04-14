Desde la UCR retoman un proyecto que es el sueño húmedo de Kicillof
La presidenta de uno de los bloques radicales recuperó una iniciativa que había perdido estado parlamentario a finales de 2025. Es para crear una empresa estatal que produzca medicamentos, materias primas, vacunas y material médico.
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El anuncio del gobernador Axel Kicillof aún no se concretó, pero la Legislatura espera por el ingreso del proyecto oficial para crear una empresa de medicamentos con participación estatal mayoritaria, que perdió estado parlamentario.
La iniciativa, que no contó con los apoyos necesarios para avanzar hasta el momento, prevé la creación de una empresa bajo la figura de sociedad anónima con el Estado como eje central, elaborada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
En las últimas horas, el proyecto tuvo un espaldarazo de parte del bloque UCR-Unión Cívica Radical en Diputados, cuando su presidenta, Alejandra Lorden (médica de profesión), volvió a presentar una antigua iniciativa suya -fue presentada en 2016- que va en el mismo sentido que la del Ejecutivo.
La saladillense propone que el Gobierno provincial instituya un “régimen de producción pública de medicamentos, materias primas, vacunas y productos médicos”, con el objetivo de promover la accesibilidad a fármacos y el desarrollo científico a través de laboratorios estatales.
En tal sentido, explica que el objetivo es establecer líneas estratégicas de producción según los perfiles epidemiológicos y estacionales; promover la provisión de medicamentos, vacunas y productos médicos que demande la atención sanitaria actual; impulsar la investigación, la docencia y la capacitación de recursos humanos; y redactar un registro de laboratorios públicos de producción.
“La salud pública es una de las atribuciones que la Provincia no delega en Nación. En virtud a ello, es el Estado bonaerense el responsable por el control, fiscalización y buen funcionamiento de las prestaciones médico-asistenciales ofrecidas por los efectores de salud, públicos y privados, en territorio provincial”, sostiene el proyecto de la legisladora radical en sus fundamentos.
Al respecto, sostiene que la Provincia cuenta con infraestructura adecuada para la producción de medicamentos, y puso como ejemplos las instalaciones de la Universidad Nacional de La Plata, de los Hospitales de San Martín, Avellaneda, Bahía Blanca y Olavarría, y del Laboratorio Central de Salud Pública “Tomás Perón”. Trabas en el Senado
El proyecto del Ejecutivo tuvo media sanción en Diputados a finales de 2024, con el voto favorable de oficialistas, algunos radicales y los “libertarios dialoguistas”, aunque no pudo obtener el OK por parte del Senado.
Visto con buenos ojos por muchos intendentes de la UCR (creen que podrán abaratar los altísismos costos de los medicamentos para sus hospitales locales), los legisladores boina blanca y el PRO, junto con el mileismo, bloquearon su aprobación en la Cámara Alta, argumentando que había otras prioridades, como dar respuesta a los reclamos de los afiliados al IOMA.