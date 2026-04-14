14 de abril de 2026
DEFINICIONES
Con Arrieta como interventor, el PJ de Misiones entra en su etapa final de normalización
El dirigente de Cañuelas, encabeza un proceso que logró ordenar el partido y desemboca en internas clave el 19 de abril.
El proceso de normalización del Partido Justicialista de Misiones, encabezado por el dirigente cañuelense Gustavo Arrieta, ingresó en su tramo decisivo tras el cierre de listas y la oficialización de candidaturas de cara a las elecciones internas del próximo 19 de abril, en un escenario que marca un hecho político inédito en la provincia luego de más de dos décadas sin vida interna plena.
La intervención, que Arrieta lleva adelante junto a Máximo Rodríguez por mandato del Consejo Nacional del PJ, logró avanzar en todas las etapas previstas del cronograma electoral, consolidando un proceso que busca devolver institucionalidad al partido y restituir el voto directo de los afiliados como herramienta central de definición política.
El pasado 20 de marzo venció el plazo para la presentación de listas en el PJ de Misiones, en una jornada que se desarrolló con normalidad y mostró una fuerte movilización del peronismo en toda la provincia. Tres espacios lograron presentar candidaturas para la conducción provincial y más de un centenar de agrupamientos lo hicieron a nivel municipal, reflejando un nivel de participación que no se registraba desde hace más de dos décadas. Tras el período de exhibición pública y control, la Junta Electoral revisó la documentación y oficializó dos listas para el Consejo Político Provincial —“La Julio Humada” y “Amplitud Justicialista – Fuerza Patria”—, mientras que una tercera fue rechazada por no cumplir con el requisito de representación en al menos 27 municipios.
El proceso se destaca por el cumplimiento de todas las etapas previstas, desde la convocatoria hasta la oficialización de candidaturas, incluyendo la reforma de la Carta Orgánica y la conformación de la Junta Electoral. En un contexto donde otras intervenciones partidarias registran demoras o conflictos, el caso de Misiones aparece como el único que avanza en tiempo y forma hacia su normalización definitiva. La elección del 19 de abril permitirá renovar autoridades en los 79 municipios y en el Consejo Provincial, cerrando un proceso orientado a restituir la vida democrática interna. Desde la intervención, encabezada por Gustavo Arrieta, insisten en que el objetivo es garantizar reglas claras y que “sean los afiliados quienes definan el futuro del partido”, en lo que será una instancia histórica para el peronismo misionero.