Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de abril de 2026 COMPLICADOS

Sin respuestas y con $1.300 millones impagos: médicos profundizan el conflicto con IOMA

La AMP endurece su reclamo por una deuda de $1.300 millones y advierte que los atrasos ya afectan la atención y agravan la crisis del sistema de salud bonaerense.

Compartir