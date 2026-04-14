Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de abril de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Fotomultas: las transferencias de una caja millonaria bajo sospecha

A meses de su vencimiento, el convenio vuelve al centro del debate: solo el 24% de lo recaudado queda en las arcas de General Pueyrredón, mientras crecen las dudas sobre costos, operadores y el verdadero destino de miles de millones.

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