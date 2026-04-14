Volver | La Tecla Nacionales 14 de abril de 2026 INDEC

Inflación de marzo: a raíz del “shock” en el petróleo, se espera que supere el 3%

El INDEC difundirá el IPC de marzo con estimaciones privadas en torno al 3%, impulsadas por subas en educación, alimentos y combustibles. El REM del Banco Central de la República Argentina proyecta una desaceleración desde abril y una inflación anual cercana al 29%, tras un primer bimestre que acumuló 5,9%.

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