Volver | La Tecla Nacionales 14 de abril de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Nueva Ley de Glaciares: expertos advierten que en unos años podría faltar el agua

La modificación de la norma generó un fuerte rechazo entre científicos, ambientalistas y comunidades andinas. Expertos glaciólogos sostienen que su aplicación podría reducir drásticamente el caudal de varios ríos lo que generaría sequís prolongadas, entre otros problemas ambientales graves

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