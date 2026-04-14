14 de abril de 2026
LA TECLA PATAGONIA
Nueva Ley de Glaciares: expertos advierten que en unos años podría faltar el agua
La modificación de la norma generó un fuerte rechazo entre científicos, ambientalistas y comunidades andinas. Expertos glaciólogos sostienen que su aplicación podría reducir drásticamente el caudal de varios ríos lo que generaría sequís prolongadas, entre otros problemas ambientales graves
Apenas días después de su aprobación definitiva en el Congreso, la reforma a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y Ambientes Periglaciares (26.639) genera un fuerte rechazo entre científicos, ambientalistas y comunidades andinas.
La modificación, que transfiere a las provincias la decisión sobre qué zonas proteger, es vista como un claro favorecimiento a la gran minería a costa del recurso hídrico más estratégico del país. La norma original, sancionada en 2010, establecía una protección federal tajante a glaciares y ambientes periglaciares, prohibiendo actividades contaminantes como la minería metalífera a cielo abierto.
Ahora, solo se protegerán aquellos cuerpos de hielo que las provincias consideren que tienen “función hídrica efectiva y relevante”, abriendo la puerta a la explotación de amplias zonas periglaciares ricas en minerales.
Miles de personas se movilizaron en Buenos Aires y en provincias cordilleranas bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca”. En la capital, manifestantes de Greenpeace, asambleas ambientales y organizaciones sociales enfrentaron un fuerte operativo policial con gases y vallas para intentar llegar al Congreso.
Protestas similares se replicaron en Mendoza, San Juan, Córdoba, Chubut y Jujuy. Activistas escalaron monumentos y desplegaron pancartas visibles, mientras se recolectan firmas para acciones judiciales que ya se anuncian contra la norma. La movilización continúa y promete escalar en las próximas semanas.
Los glaciares y el ambiente periglaciar funcionan como enormes reservorios que regulan el caudal de ríos en la región más árida del país. Alimentan 36 cuencas hídricas de las que dependen más de 7 millones de personas, la agricultura irrigada y ecosistemas enteros.
La minería a cielo abierto, la principal actividad que busca habilitarse, implica explosiones, remoción masiva de material, uso intensivo de agua y químicos tóxicos, y generación de polvo fino que acelera el derretimiento de los hielos. Los especialistas advierten que estos impactos son irreversibles: una vez afectado un ambiente periglaciar, su capacidad de almacenar y liberar agua dulce se pierde para siempre.
¿Qué podría pasar en los próximos años?
Expertos del IANIGLA y glaciólogos internacionales alertan sobre un escenario preocupante si la minería avanza sin restricciones: crisis hídrica agravad, sumado al retroceso acelerado de glaciares por el cambio climático (pérdida de decenas de millones de toneladas de hielo al año), la destrucción adicional de zonas periglaciares podría reducir drásticamente el caudal de ríos como el San Juan, Mendoza y Colorado.
En 5 a 10 años, se esperan sequías más prolongadas y severas en el oeste argentino, con conflictos crecientes por el agua entre minería, agricultura y consumo humano.
Derrames de cianuro, metales pesados y relaves tóxicos, como los ya ocurridos en Veladero (San Juan), se volverían más frecuentes y difíciles de controlar, afectando el agua potable de millones.
Ecosistemas únicos de alta montaña sufrirán un impacto masivo, afectando especies endémicas y alterando para siempre el equilibrio natural.
Cada provincia aplicará sus propios criterios, creando “paraísos extractivos” con estándares ambientales más laxos y generando inequidad entre jurisdicciones.
Mientras el Gobierno celebra la reforma como un avance del “federalismo” y una garantía de “seguridad jurídica” para las inversiones mineras, la comunidad científica y ambiental la califica como un grave retroceso que compromete la soberanía hídrica nacional.
La batalla ahora se traslada a los tribunales y a la calle. El agua de los Andes ya no es solo un tema técnico: es una cuestión de supervivencia para las generaciones actuales y futuras.