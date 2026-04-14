Volver | La Tecla Informe Especial 14 de abril de 2026 ECONOMIA Y GESTION

Desafío para Kicillof: salir del pantano

La caída de la recaudación junto a una demanda creciente de gremios, intendentes, proveedores y otros sectores, meten al Gobernador en un lodazal y le proponen un reto de difícil salida. Números que impactan.

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