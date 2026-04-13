Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de abril de 2026 REUNIÓN CLAVE

La Provincia anunció que reforzará los subsidios a las empresas de colectivos

Marinucci se reunió con representantes de las cámaras del sector y les confirmó que habrá un aporte adicional. Pero apuntó al gobierno de Milei y dijo que sin la ayuda de Nación seguirá la crisis.

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