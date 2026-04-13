13 de abril de 2026
REUNIÓN CLAVE
La Provincia anunció que reforzará los subsidios a las empresas de colectivos
Marinucci se reunió con representantes de las cámaras del sector y les confirmó que habrá un aporte adicional. Pero apuntó al gobierno de Milei y dijo que sin la ayuda de Nación seguirá la crisis.
El gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires les otorgará a las empresas de colectivos un refuerzo en los subsidios que reciben, para ayudarlas a afrontar los costos crecientes y contribuir a que se destrabe el conflicto que mantienen con el gobierno de Javier Milei en la Nación.
Las compañías transportistas vienen concretando una medida de fuerza con frecuencias reducidas en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que genera incontables problemas a trabajadores que deben desplazarse todos los días, generalmente a través de más de un medio de locomoción.
El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, se reunió hoy con representantes de las cámaras del sector y les dijo que habrá un refuerzo en los subsidios que reciben.
“Pedí reunirnos para escucharnos y analizar alternativas. La Provincia mantiene un reclamo desde hace dos años y medio por los fondos que Nación adeuda. Si esos recursos se transfirieran, se podrían aliviar muchos problemas, entre ellos el transporte”, dijo Marinucci.
“Estamos trabajando para sostener al sector. Tenemos sensibilidad social para entender la reducción del servicio por el impacto del combustible, una situación que desató Nación y que no estaba en los planes”, explicó.
El subsidio de abril se pagará anticipado y con un aumento del 65%, anticipó el ministro. Usualmente, este incremento es del 50%.
Sin embargo, “si la Nación no cumple sus obligaciones, el esfuerzo de la Provincia no alcanza”, lamentó Marinucci.
Del cónclave participaron también el subsecretario de Transporte, Damián Contreras, y el subsecretario administrativo y legal del Ministerio, Patricio D’Angelo. Por el sector empresario hubo representantes de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (CEUTUPBA).