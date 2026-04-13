Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de abril de 2026 CONFLICTO

Protesta de camioneros: en los puertos dicen que ya se perdieron USD 100 millones

Según la cámara del sector, las terminales portuarias bonaerenses sufrieron el impacto de la protesta de los camioneros por la falta de compensación ante la disparada del precio del gasoil. La retención de los cereales y las complicaciones logísticas contribuyen a incrementar la pérdida, afirman.

Compartir