13 de abril de 2026
CONFLICTO
Protesta de camioneros: en los puertos dicen que ya se perdieron USD 100 millones
Según la cámara del sector, las terminales portuarias bonaerenses sufrieron el impacto de la protesta de los camioneros por la falta de compensación ante la disparada del precio del gasoil. La retención de los cereales y las complicaciones logísticas contribuyen a incrementar la pérdida, afirman.
La protesta de los transportistas de granos ya produjo unos 100 millones de dólares de pérdida en la provincia de Buenos Aires, según la cámara que agrupa a los puertos privados y que analizó el impacto de la medida de los camioneros irritados por la falta de compensación ante la suba del precio del gasoil.
Hace diez días que los conductores que trasladan cereales de los campos a las terminales portuarias vienen realizando protestas a la vera de las rutas, alterando la logística del transporte y provocando problemas tanto a los productores como a los buques y a los propios puertos, según la cámara del sector.
Se trata de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), que estudió las pérdidas producidas por las medidas de fuerza de los camioneros y arribó a una estimación de unos USD 100 millones.
Entre los factores que contribuyen a este cálculo figuran la espera de los barcos cargueros ante la no llegada de los granos, las multas que deben pagar por los atrasos, los desvíos de las embarcaciones frente a la imposibilidad de concretar las operaciones y el costo que supone para los productores rurales la alteración de su logística y esquema de almacenamiento.
La presencia de cada buque amarrado en un muelle supone un costo de 50.000 dólares diarios para el exportador, y la retención de los granos hace que, además, se acumulen barcos a la entrada de los puertos esperando el turno de amarrar, explicaron desde la CPPC.
Frente a la incertidumbre provocada por la protesta, algunas empresas están decidiendo enviar a los buques a destinos en otros países, añadieron.