13 de abril de 2026
CRISIS EN LA JUSTICIA
Los judiciales vuelven a parar este miércoles
La AJB concretará una nueva medida de fuerza ante la falta de respuesta a sus reclamos relacionados con la carrera, las vacantes y la inseguridad.
Los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires volverán a concretar una jornada de paro este miércoles, ante la falta de respuesta a sus reclamos laborales.
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) convocó a una nueva huelga para pasado mañana en todos los departamentos judiciales de la provincia (son 20). El gremio fundamentó la decisión en que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no dio respuesta a los varios pedidos que presentaron, relativos a la carrera judicial, a la cobertura de vacantes y a la inseguridad en el trabajo.
Entre los reclamos del gremio figuran la constitución de una mesa técnica para la carrera judicial, la habilitación de subcategorías “para todas y todos”, el pago de la permanencia en función del cargo (y no del nivel) y la limitación de escritos electrónicos.
También exigen “respuestas urgentes ante situaciones de inseguridad, salud laboral y crisis de infraestructura”.
Por otra parte, la AJB reclama que se cubran las vacantes en todas las dependencias de la Justicia.
También piden que se trate una Ley de Paritarias para el sector.
Ante el silencio de la Corte sobre estos puntos, el sindicato reanudará las medidas de fuerza. La jornada de paro tendrá lugar el miércoles 15, a partir de las 12.