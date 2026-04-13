13 de abril de 2026
PONEN PRIMERA
Reforma política: la oposición activa el debate en la Legislatura
El radicalismo y la Coalición Cívica llevarán adelante una doble jornada de discusión sobre la boleta única, las PASO, el desdoblamiento electoral y la autonomía de los municipios. Vendrán Lospennato, Tullio y Germano.
El debate por una reforma política en la provincia de Buenos Aires gana impulso. Y aunque aún no se estén tratando proyectos específicos en la Legislatura, el cuerpo será el escenario de una doble jornada de debate sobre las propuestas centrales al respecto, entre ellas el desdoblamiento electoral, la autonomía de los municipios y la implementación de la boleta única de papel (BUP).
Los bloques UCR + Cambio Federal y Coalición Cívica / Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI) unieron fuerzas para organizar esta serie de debates, que tendrá lugar el lunes y martes de la semana que viene, en el auditorio anexo de la Cámara de Diputados.
El lunes 20 habrá tres mesas de discusión, la primera de las cuales se desarrollará a partir del mediodía y versará sobre la boleta única. Con la coordinación del diputado Diego Garciarena, debatirán el senador nacional radical Maximiliano Abad, la legisladora porteña del PRO Silvia Lospennato y analista Manuel Terrádez.
La segunda mesa, que se iniciará a las 14, tendrá como eje las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y estará bajo la coordinación del diputado Matías Civale. Debatirán sobre el tema el especialista Alejandro Tullio (ex titular de la Dirección Nacional Electoral), el diputado “lilito” Andrés De Leo y el abogado constitucionalista Diego Armesto.
La última mesa de debate del día será sobre el acceso a la información pública. La coordinará la senadora provincial Nerina Neumann y participarán la diputada nacional Karina Banfi, la diputada provincial Romina Braga y el analista político Carlos Germano.
Finalmente, el día martes 21 tendrá lugar la última de las mesas de discusión, sobre la temática “Desdoblamiento electoral y autonomía municipal”, con la moderación de Garciarena y Civale. Será a partir de las 11; las personalidades que intercambiarán puntos de vista sobre el tema son los intendentes Pablo Barrena (Lobería) y Esteban Reino (Balcarce) y el abogado y docente Oscar Pagni.