Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de abril de 2026 PONEN PRIMERA

Reforma política: la oposición activa el debate en la Legislatura

El radicalismo y la Coalición Cívica llevarán adelante una doble jornada de discusión sobre la boleta única, las PASO, el desdoblamiento electoral y la autonomía de los municipios. Vendrán Lospennato, Tullio y Germano.

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