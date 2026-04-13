Volver | La Tecla Municipios 13 de abril de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

La UCR relanza su semillero político con foco en la renovación y el recambio generacional

Con Abad y Sanz al frente, el radicalismo bonaerense puso en marcha una nueva edición de “La Reserva 2026”, una apuesta a formar dirigentes jóvenes y proyectar liderazgos en un escenario político en tensión.

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