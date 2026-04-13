13 de abril de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
La UCR relanza su semillero político con foco en la renovación y el recambio generacional
Con Abad y Sanz al frente, el radicalismo bonaerense puso en marcha una nueva edición de “La Reserva 2026”, una apuesta a formar dirigentes jóvenes y proyectar liderazgos en un escenario político en tensión.
El radicalismo bonaerense activó la tercera camada de “La Reserva 2026”, la escuela de formación política orientada a dirigentes sub-40 con responsabilidades territoriales y proyección a futuro. El lanzamiento se realizó en el Senado de la Nación con la presencia de Maximiliano Abad y Ernesto Sanz, dos de las principales referencias del espacio.
La iniciativa, impulsada por Abad y coordinada por el concejal marplatense, Ariel Bordaisco, busca consolidarse como un ámbito de capacitación, intercambio y construcción política. El programa articula formación académica, práctica y debate, con la intención de fortalecer a una nueva generación con mirada estratégica y vocación pública.
Durante la apertura se destacó que el ciclo “no es solo el inicio de una instancia de formación, sino también el comienzo de una experiencia colectiva que busca sembrar futuro”, subrayando la necesidad de dirigentes con capacidad de planificación, responsabilidad y visión de largo plazo.
En ese marco, Bordaisco señaló: “El concepto de reserva representa a quienes se están preparando para jugar en primera. Implica entrenamiento, lectura del contexto, formación técnica y vocación de protagonismo. Apostamos a dirigentes que estén a la altura de los desafíos que vienen”.
Por su parte, Maximiliano Abad destacó: “Formar dirigentes es fortalecer la democracia. Necesitamos una nueva generación con capacidad de liderazgo, vocación pública y una mirada estratégica para construir el futuro de la Provincia y del país”.
La nueva edición combina continuidad, por el recorrido de las camadas anteriores, y renovación, con la incorporación de perfiles diversos que amplían el esquema interno. En la jornada también participaron Ernesto Sanz, la diputada Karina Banfi, Joan Cwaik y el politólogo Manuel Terrádez, quienes abordaron temas vinculados al contexto político y el impacto de la inteligencia artificial en la gestión.
El programa prevé cinco encuentros presenciales en el Senado, además de un viaje de formación para conocer experiencias de gestión, con una dinámica que incluye capacitaciones, visitas institucionales, networking y actividades con referentes políticos.