13 de abril de 2026
NÚMEROS QUE ALARMAN
Trabajo en negro sin freno: la informalidad llegó al 43% y afecta más a los jóvenes
El Indec brindó datos alarmantes sobre la informalidad laboral en el cuarto trimestre del 2025. Cuatro de cada diez jóvenes con trabajo no están registrados
La precarización del empleo continúa siendo uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral argentino. Según el último informe del INDEC, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025, consolidando niveles elevados pese a la recuperación parcial del empleo.
El dato surge del informe Indicadores de informalidad laboral (EPH) difundido este lunes y refleja que casi 4 de cada 10 trabajadores ocupados se desempeñan sin registración, sin aportes jubilatorios ni protección laboral formal.
El relevamiento, elaborado sobre los 31 principales aglomerados urbanos, muestra que la informalidad se mantuvo prácticamente estable durante todo 2025.
• 42,0% en el cuarto trimestre de 2024
• 43,2% en el segundo trimestre de 2025
• 43,3% en el tercero
• 43,0% hacia el cierre del año
Es decir, lejos de mostrar una baja sostenida, el empleo no registrado quedó consolidado en niveles elevados.
En paralelo, el informe indica que la población ocupada asciende a 13,5 millones de personas, dentro de un universo urbano estimado en 30 millones de habitantes. Sin embargo, los jóvenes y adultos mayores son los más golpeados por la crisis de la informalidad, debido a que el trabajo informal impacta de manera desigual según la edad.
Los datos oficiales muestran que:
• Entre los menores de 29 años, la informalidad llega a 59,7%.
• En personas de 65 años o más, supera el 61%.
• Entre los adultos de 30 a 64 años baja a alrededor del 39%.
Esto confirma un patrón persistente: el ingreso al mercado laboral y la permanencia tras la edad jubilatoria suelen darse bajo condiciones precarias.
Por otra parte, este informe también marca algunas diferencias por cuestiones de género, debido a que , según el informe, hay un 44.5% de trabajadoras informales mujeres, mientras que el 41.8% son del género masculino.
La educación aparece como uno de los factores más determinantes. Mientras quienes poseen estudios universitarios completos presentan apenas 16% de informalidad, el índice se dispara al 67,2% entre trabajadores con secundario incompleto.
En otro fragmento del informe que reveló el Indec, muestra que el fenómeno de la informalidad también varía según la actividad económica. Ya que las ramas con mayor informalidad son servicio doméstico con el 78%, construcción con 73,8%, hoteles y restaurantes: cerca del 60% y comercio con el 52,6%
El propio INDEC define la informalidad como el conjunto de ocupaciones desarrolladas al margen de las normas laborales, tanto en relación de dependencia como en actividades independientes.
Los números reflejan que el crecimiento del empleo no necesariamente implica mejora en la calidad laboral. La economía argentina continúa generando puestos de trabajo, pero una proporción significativa lo hace sin estabilidad, aportes previsionales ni cobertura social.