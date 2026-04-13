Volver | La Tecla Nacionales 13 de abril de 2026 NÚMEROS QUE ALARMAN

Trabajo en negro sin freno: la informalidad llegó al 43% y afecta más a los jóvenes

El Indec brindó datos alarmantes sobre la informalidad laboral en el cuarto trimestre del 2025. Cuatro de cada diez jóvenes con trabajo no están registrados

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