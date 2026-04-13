13 de abril de 2026
POLEMICA
Hipólito Yrigoyen: el municipio responde tras fallo judicial por acceso a datos públicos
La Secretaría Legal sostuvo que la información está disponible, pero bajo condiciones formales y con costos a cargo de los interesados.
La Secretaría de Asuntos Legales del municipio de Hipólito Yrigoyen, a cargo de la Dra. Linda López, emitió un comunicado para aclarar el alcance de un fallo judicial vinculado a un pedido de acceso a la información pública. Según se indicó, la solicitud fue presentada por un grupo de vecinos -entre ellos María Estela Odriozola, Teresa Manrique, Eduardo Otero y otros- y, aseguran, nunca se les negó el acceso, sino que se observaron las formalidades y el carácter en que se requirió la documentación.
Desde el área legal detallaron que parte de la información solicitada incluye datos sensibles o privados, así como documentación que el municipio no está obligado a reproducir en determinados formatos. Entre los pedidos se encuentran informes sobre la extensión del distrito -con discriminación entre superficie rural y urbana y padrón de propietarios-, así como listados de cheques emitidos y transferencias realizadas desde cuentas oficiales durante 2024, con detalle de beneficiarios, montos y conceptos.
El comunicado remarca que la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, en segunda instancia, dispuso que la documentación requerida debe ponerse a disposición para su consulta directa. Asimismo, estableció que los costos de reproducción en soporte físico deben ser asumidos por la parte solicitante, en caso de requerir copias.
En ese sentido, el municipio afirmó que la información ya se encuentra disponible para su consulta presencial o, en su defecto, para su reproducción una vez abonada la tasa correspondiente. No obstante, señalaron que hasta el momento los solicitantes no se presentaron a revisar la documentación ni realizaron el pago necesario para obtener copias.
Finalmente, desde la Secretaría subrayaron que existe un acceso directo a los funcionarios en el distrito y que se han mantenido reuniones con distintos sectores, incluyendo actores del ámbito agropecuario. El comunicado concluye con un llamado a evitar interpretaciones parciales de la situación, llevar tranquilidad a la comunidad y reafirmar el compromiso de continuar trabajando en un contexto social complejo, garantizando la atención a todos los ciudadanos.