El mayor gasto del presupuesto 2025 de los platenses fue destinado a la remodelación de las plazas

El balance que el gobierno de Julio Alak también presentó ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, establece un gasto de 475 mil millones de pesos, de un total de recursos de 479 mil millones de pesos que el propio municipio había establecido para afrontar los gatos del 2025.Es en este sentido que, el mayor gasto de la Comuna fue destinado a la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, que ejecutó un total de 257.013 millones de pesos. El área tiene a cargo la restauración de las plazas céntricas, tanto como la pavimentación y repavimentación de las calles en el casco y en las localidades, la realización de obras hidráulicas, el pago de la recolección de residuos y la adquisición de nuevos controladores y gestión de los semáforos inteligentes, entre otras funciones que la gestión imputó en esa cartera. El monto representa una fuerte incidencia dentro del cálculo general, ya que es más del 53% del total del presupuesto.De acuerdo a la presentación que realizó la Comuna, los ingresos alcanzaron los $479.091.244.143,67, provenientes de la recaudación local y fondos provinciales y nacionales, mientras que los gastos devengados sumaron $475.654.691.483,46 y los pagados durante el ejercicio fueron $464.102.402.145,65.Lejos quedaron las inauguraciones constantes de las plazas en la ciudad de las diagonales. Desde el momento que se licitaron las obras, a cargo de la empresa INSA S.A, el valor de la obra tuvo para Plaza San Martín una inversión de $4.599.555.912; la remodelación de Plaza Italia quedó en segundo lugar con un total de $1.991.944.866 y por último quedó Plaza Rocha, que tuvo un presupuesto estimado en $997.815.912.En entre otros datos a tener en cuenta sobre las decisiones del intendente Julio Alak en la inversión no solo en obras, sino que también en la seguridad de las plazas, más allá de verse lindas y pulcras, fue la decisión de despilfarrar más de 51 millones de pesos en la compra de los mini vehículos eléctricos “Tito”.Estos autitos eléctricos no alcanzan ni los 65 km/h, y tienen una autonomía de apenas 100 kilómetros. El monto estimado por cada unidad fue de $17 millones pesos. Un número ridículo si se lo compara con autos convencionales o incluso motos policiales de alta gama. Pero el municipio prefiere el show de “lo verde”, del “futuro sustentable”, mientras la inseguridad y la mugre se adueñan de la ciudad.Más allá de la discriminación de las áreas de gobierno y su nivel de gastos, la distribución de los fondos a nivel general indica que la Municipalidad de La Plata gastó $91.791.002.841,18 en Personal, lo que coloca a ese rubro en el tercer lugar, detrás de los Servicios no Personales (más de $206 mil millones) y de los Bienes de Uso (más de $110 millones).Como ya venimos mencionando sobre la distribución de los gastos según cada área de gobierno, la mayor parte del gasto municipal se concentró en la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.En segundo lugar, se ubicó la Secretaría de Educación, con una ejecución de $35.676.937.594 y en el tercer puesto está la Secretaría General, quien tiene a cargo las 24 delegaciones, con un gasto de $33.973.635.036. La Secretaría de Salud, con $17.802.835.469; la Jefatura de Gabinete, con $15.384.464.067; y la Secretaría de Hacienda y Finanzas, con $15.551.497.497, son las que siguen en el nivel de gastos.Se espera que la Rendición de Cuentas 2025 sea debatida esta semana en la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, quien preside el peronista Pablo Elías. Aunque el saldo en concreto muestra un leve superávit de algo más de $3 mil millones, si se tiene en cuenta el nivel de gastos devengados y la recaudación, el Deliberante espera la exposición del reciente asumido Secretario de Hacienda y Finanzas, Sebastián Genatti.