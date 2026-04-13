Encontraron a una beba muerta en la Facultad de Arquitectura de la UNLP

En un hecho que generó conmoción, un empleado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata encontró esta mañana el cuerpo sin vida de una beba.



El macabro hallazgo ocurrió en las primeras horas de este lunes 13 de abril de 2026. Junto al cuerpo de la nena, que tendría alrededor de cuatro meses, se encontraba su libreta de nacimiento, dato que permitió identificarla rápidamente.



Según las primeras informaciones, la beba habría sido abandonada durante el fin de semana en ese sector de la facultad, ubicado en las inmediaciones de 47 y 117. Fuentes policiales indicaron que no se trataba de una recién nacida y que la autopsia será clave para determinar con exactitud la causa de la muerte. Las hipótesis iniciales no descartan que la menor aún estuviera con vida al momento de ser dejada en el lugar.



La investigación está a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien ordenó medidas urgentes y solicitó la intervención de la Policía Federal Argentina por tratarse de un edificio de una universidad nacional. No se descarta que el expediente pase al fuero federal.



El caso tomó mayor complejidad porque la madre de la beba había sido denunciada como desaparecida por su pareja. El hombre relató que la mujer se había retirado con la nena del Hospital de Niños de La Plata tras una consulta médica y que luego perdió contacto con ambas.



Por estas horas, la Justicia busca reconstruir las últimas horas de la beba y determinar el rol que tuvo su madre en el trágico desenlace.