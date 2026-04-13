13 de abril de 2026
LA TECLA PATAGONIA
Un testaferro ventiló la venta de hectáreas de la Patagonia a los Emiratos Árabes
El empresario argentino Hugo Alberto Barabucci reconoció haber comprado 14 mil hectáreas por más de 2 millones de dólares producto de una donación del gobierno de ese país. Lo hizo durante un juicio por usurpación que él inició contra una comunidad mapuche, que le resultó adverso
Casi sin darse cuenta del impacto que tendría su declaración, un empresario argentino expuso durante una audiencia de un juicio que él había iniciado cómo fue la maniobra para venderle a una empresa de Emiratos Árabes más de 14 mil hectáreas ubicadas al sur de Bariloche, en Río Negro, cerca del límite con la provincia de Chubut.
Se trata de Hugo Alberto Barabucci, un empresario oriundo de El Trebol, Santa Fe que se dedica a jugar al polo y a la actividad agrícola ganadera en esa provincia. En un juicio que él inició contra integrantes de una comunidad mapuche por presunta usurpación, afirmó que compró las tierras en la provincia de Río Negro con dinero de una donación de los Emiratos Árabes.
Sin embargo, Barabucci contó mucho más que eso: describió el mecanismo por el cual capitales internacionales se quedan con grandes superficies de la Patagonia, a través de una triangulación que involucra a empresarios locales.
Si bien Barabucci tiene declaradas actividades en Santa Fe, Pilar (BuenosAires) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presentó como “propietario de un terreno en la provincia” de Río Negro. En la audiencia confirmó que se trata de “más de 14 mil hectáreas” que fueron adquiridas en 2017 al empresario Marcos Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, que días atrás desembarcó en Loma Negra.
Contó que hace más de veinte años que viaja a Emiratos Árabes, donde tiene propiedades, y detalló que “mediante una donación pude comprar también este terreno aquí, en la provincia”. Amplió que su relación con ese país se dio a través del deporte, más precisamente, el polo. Vale destacar que Barabucci figura en registros oficiales como miembro societario de La Albertina Polo SRL, entre otras cinco sociedades comerciales. Según declaró en el juicio, el club que le hizo la donación para comprar las tierras pertenece al gobierno de los Emiratos Árabes.
El abogado defensor Martín Palumbo le preguntó quién conduce ese club, a lo que respondió “Yo soy uno de ellos”, y evitó dar nombres de otras personas que forman parte de la comisión directiva. Luego lo consultó acerca del monto de la operación, y respondió “algo de 2 millones de dólares”.
La información surgió en el marco de una audiencia realizada en Bariloche el miércoles pasado, en el marco de un juicio que Barabucci inició contra Soledad Cayunao, una pobladora del lugar, a quien acusó de haber usurpado esas tierras.
El empresario denunció que en febrero de 2023, Cayunao junto a otras personas ingresaron a tierras de difícil acceso, que son de su propiedad, de manera clandestina y realizaron allí un “campamento improvisado”. Indicó que sus peones le solicitaron a las personas que se retiren, cosa que hicieron al día siguiente.
Durante el juicio, Cayunao argumentó que estaba en el lugar porque había llevado a sus animales a tomar agua a la laguna, como han hecho históricamente durante la veranada. También denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de peones que responden a Barabucci. “Si seguís rompiendo las pelotas vas a terminar flotando en el río Chubut”, le dijeron, según declaró en la audiencia. Dijo que antes había un sector por donde se podía pasar y “ahora no se puede pasar más, es propiedad privada”. Agregó que hay puestos de vigilancia y que “la gente anda armada”.
“Son estatégicos los lugares que agarran porque son lugares de altas cumbres donde hay un lugar en puesto Negro donde, cuando nieva, quedan tapados hasta el techo”, describió Cayunao. Las tierras a las que hace referencia son conocidas como Paraje Alto Chubut, Nomenclatura Catastral NC 20-2600250 y están ubicadas en un sector referenciado como El Plantel.
El juez Marcelo Oscar Álvarez Melinger absolvió a Cayunao: “no se puede acreditar la autoría y responsabilidad de Ingrid Soledad Cayunao en función del principio de la presunción de inocencia, así como por el beneficio de la duda (in dubio pro reo), por lo que corresponde dictar respecto de la misma un veredicto de no culpabilidad”, se lee en la sentencia del 9 de abril de 2026.