Volver | La Tecla Nacionales 13 de abril de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Un testaferro ventiló la venta de hectáreas de la Patagonia a los Emiratos Árabes

El empresario argentino Hugo Alberto Barabucci reconoció haber comprado 14 mil hectáreas por más de 2 millones de dólares producto de una donación del gobierno de ese país. Lo hizo durante un juicio por usurpación que él inició contra una comunidad mapuche, que le resultó adverso

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