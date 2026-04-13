Murió Julio Ricardo, la voz emblemática del deporte argentino

El periodismo deportivo argentino está de luto. Julio Ricardo, uno de los referentes indiscutidos del comentario futbolístico, falleció esta madrugada a los 87 años en una clínica de Vicente López, donde permanecía internado desde el 18 de marzo por complicaciones derivadas de una enfermedad isquémica crónica del corazón. Había sido intervenido en cuatro oportunidades con stents y sufría problemas de movilidad desde 2018.



Nacido el 18 de enero de 1939 en Buenos Aires, Julio Ricardo López Batista inició su carrera en 1957 cubriendo partidos para el diario Noticias Gráficas.



Desde entonces, su trayectoria abarcó casi 70 años de trabajo ininterrumpido en los principales medios del país.



Se destacó como comentarista en televisión en Canal 9, Canal 11, Canal 13 y la TV Pública. Participó en ciclos icónicos como Polémica en el Fútbol, Tribuna Caliente y las transmisiones de Fútbol Para Todos. En radio, dejó su huella en Radio Colonia y Radio Nacional, y formó parte de la cobertura de la ACTC.



Fue compañero de relato de grandes figuras como José María Muñoz y Víctor Hugo Morales, y compartió micrófono con Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo en duplas que marcaron una época dorada del periodismo deportivo argentino.



Su última aparición pública en televisión fue en 2021, en un especial de la TV pública.



Con su partida, se cierra una etapa fundamental del relato futbolístico clásico en la Argentina, aquella que combinaba análisis riguroso, elegancia y una inconfundible pasión por el deporte.



