Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de abril de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Turismo en rojo: el Emturyc explicó más de la mitad del déficit municipal

Con más de $4.000 millones de déficit, el ente concentró el gasto en promoción turística y estructura, mientras el Municipio cerró el año con números en rojo y nuevas preguntas sobre el uso de los recursos

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