13 de abril de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Turismo en rojo: el Emturyc explicó más de la mitad del déficit municipal
Con más de $4.000 millones de déficit, el ente concentró el gasto en promoción turística y estructura, mientras el Municipio cerró el año con números en rojo y nuevas preguntas sobre el uso de los recursos
La rendición de cuentas del Municipio de General Pueyrredón que se ha dado a conocer a inicios de abril ha abierto muchas preguntas sobre dónde viene tanto déficit. Uno de los principales responsables de esta situación tan incómoda que está pasando el palacio municipal es el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), ya que generó más de la mitad del déficit que cuenta el municipio. Llegando a dar un déficit de más de $4.000 millones de pesos.
En la principal área que ha gastado este Ente es, en lo que ellos denominan, Promoción y Producto Turístico, en otras palabras, publicidad. Únicamente en esta área, el Emturyc le destinó $8.590 millones de pesos. Por lo que su fuerte durante todo el año 2025 ha sido la promoción de actividades y promesas que dejaron mucho de que desear en la ciudad. Este número por sí solo es preocupante porque, en una ciudad que, según Juarez, se “vende sola en verano” no debería ser ni por asomo parecido a lo que se ha gastado el año pasado.
Otro de los gastos más grandes que ha sufrido este ente es el del mantenimiento de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF), cómo lo son las de Chapadmalal, el Marquesado, o la playa del Torreón del Monje. El mantenimiento de estos espacios le ha costado más de $6.530 millones de pesos.
Sí bien el informe exclusivo del Emturyc dice que solo han sido cerca de $200 millones, esta cifra se le tiene que sumar todos los servicios que están distribuidos en los diferentes apartados de la rendición de cuentas, como salarios del personal que se encarga de las UTF, mantenimiento, etc.
El funcionamiento del Ente es otra de las cosas que más ha gastado. Superando los $4.891 millones de pesos en servicios generales, sistemas, contratos administrativos y logística interna. Dejando plasmado lo que es uno de los Entes más caros de mantener en funcionamiento por cuestiones que, si bien son únicamente turísticas, las administrativas parece ser que de las más caras de la ciudad.
Por último, en una de las áreas que más se ha gastado ha sido en Industria, Cultura y Creativa, que es el apartado que engloba todo lo que son eventos culturales, programas de fomento y financiamiento de actividades. En estas áreas, el Emturyc ha destinado más de $2.260 millones de pesos, siendo esta una de las áreas que menos ha consumido su presupuesto.
Por lo que deja unas cifras preocupantes debido a que la municipalidad de General Pueyrredon ha tenido un déficit de $7.437 millones de pesos, el Emturyc ha sido responsable de más de la mitad de este gasto, ya que ha gastado $4.108 millones de pesos. Por lo que la presidencia de Juárez en este Ente va a estar bajo la lupa durante cada rendición de cuentas debido al excesivo gasto que han realizado.