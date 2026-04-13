Detuvieron a la madre y al padrastro de Ángel López, el nene que murió en Comodoro Rivadavia

La Justicia de Chubut ordenó la detención de Mariela Altamirano, madre de Ángel Nicolás López, y de su pareja Maicol González, acusados de presunto homicidio agravado por la muerte del pequeño de 4 años.



El niño falleció el pasado 5 de abril tras ingresar al hospital en paro cardiorrespiratorio y con un traumatismo previo en la cabeza, según el parte médico de la ambulancia.



Vale mencionar que Ángel fue trasladado de urgencia y llegó inconsciente, pálido, sin respuesta a estímulos y con ventilación asistida.



A pesar de los intentos de reanimación, murió pocas horas después. La autopsia preliminar reveló un edema cerebral compatible con un hecho violento no accidental.



La pareja fue detenida la noche del domingo 12 de abril en un hotel de la ciudad donde permanecían bajo custodia policial. Ambos quedaron en prisión preventiva por orden del Ministerio Público Fiscal.



También hubo inconsistencias en las declaraciones del padrastro que afirmó que el niño “se golpeó solo”y los antecedentes de violencia familiar fueron clave para el avance de la investigación.



El padre biológico del niño, Luis López, había ampliado su denuncia días antes con testimonios de al menos cuatro testigos que relataron maltratos previos, gritos del menor y supuesta quema de evidencias. López venía denunciando desde hace tiempo la situación de riesgo del niño y criticó la decisión judicial que había otorgado la custodia a la madre.