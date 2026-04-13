Apps
Lunes, 13 abril 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
13 de abril de 2026
MASSA EL GRAN DT

Fútbol y rosca: equipo de intendentes del PJ jugaron un partido contra el FR

En San Vicente, jefes comunales del PJ y dirigentes del Frente Renovador jugaron un partido con aroma a interna y unidad. Con Massa como espectador, el equipo peronista goleó 4-1. Luego hubo asado en la Quinta de Perón, en una jornada atravesada por el armado electoral.

Fútbol y rosca: equipo de intendentes del PJ jugaron un partido contra el FRFútbol y rosca: equipo de intendentes del PJ jugaron un partido contra el FRFútbol y rosca: equipo de intendentes del PJ jugaron un partido contra el FRFútbol y rosca: equipo de intendentes del PJ jugaron un partido contra el FR
Compartir

En una escena que combinó deporte, política y señales hacia el futuro, intendentes del peronismo bonaerense y dirigentes del Frente Renovador protagonizaron este lunes un partido de fútbol en el Estadio Ciudad de San Vicente, con la presencia de Sergio Massa como espectador destacado.

El encuentro enfrentó a un equipo de jefes comunales del PJ, encabezado por Federico Otermín, contra un combinado del massismo que reunió a dirigentes de peso territorial. El resultado fue contundente: victoria 4-1 para los intendentes peronistas, con dos goles de Otermín como figura de la jornada.

Fútbol y rosca: equipo de intendentes del PJ jugaron un partido contra el FR

El equipo del PJ contó además con la participación de Nicolás Mantegazza —anfitrión del encuentro—, Federico Achával, Gastón Granados, Gustavo Menéndez y Julián Álvarez, en una formación que reunió a varios intendentes con proyección dentro del esquema bonaerense.

Del lado del Frente Renovador, el plantel incluyó a Sebastián Galmarini, Juan Andreotti, Martín Marinucci, Javier Osuna, Marcos Pisano y Juan Malpelli, entre otros. La nota la dio Gonzalo Bergessio, exdelantero profesional y refuerzo estrella del massismo, quien convirtió el único tanto del equipo.

Fútbol y rosca: equipo de intendentes del PJ jugaron un partido contra el FR

Más allá del resultado deportivo, la actividad funcionó como una postal política. Con varios de los presentes señalados como potenciales candidatos a la gobernación, el partido dejó ver un esquema de vínculos en construcción entre distintos sectores del peronismo.

Tras el pitido final, la jornada continuó con un encuentro en la Quinta de Perón de San Vicente, donde Massa compartió un asado con intendentes y dirigentes. El clima distendido no ocultó el trasfondo: la necesidad de ordenar al peronismo bonaerense y comenzar a delinear estrategias de cara al próximo turno electoral.

Fútbol y rosca: equipo de intendentes del PJ jugaron un partido contra el FR

El armado de ambos equipos también reflejó ese mapa. En el Frente Renovador, además de los nombres más conocidos, se sumaron dirigentes locales y referentes territoriales, mientras que el PJ alineó a intendentes con peso propio en la Primera y Tercera sección electoral.

En ese contexto, el encuentro en San Vicente dejó más que goles: mostró una foto de unidad en construcción, con Massa orbitando como figura de referencia y varios intendentes midiendo fuerzas —dentro y fuera de la cancha— en un escenario político que empieza a recalibrarse.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

ECONOMIA

Coparticipación vs. recaudación: qué dice el informe que analiza las cifras bonaerenses

Los ingresos bonaerenses mostraron un crecimiento real en 2025 y se sostienen en 2026, con una mayor incidencia de la recaudación propia frente a la caída de transferencias nacionales. En este contexto, el gobierno provincial mantiene un discurso de restricción fiscal, en medio de debates sobre la estructura tributaria, la distribución de recursos y la disponibilidad de información actualizada sobre las cuentas públicas.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La Justicia obliga a Baradero a rendir cuentas por $1.000 millones de la tasa vial

SOS: universidades en emergencia

El oficialismo pierde terreno en la carrera por la reelección

Trump ordenó a la Marina de EE.UU bloquear el estrecho de Ormuz y crece la tensión

Bajo fuego: el periodismo se convierte en eje de la disputa con el Gobierno

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET