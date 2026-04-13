Fútbol y rosca: equipo de intendentes del PJ jugaron un partido contra el FR

ECONOMIA

Coparticipación vs. recaudación: qué dice el informe que analiza las cifras bonaerenses Los ingresos bonaerenses mostraron un crecimiento real en 2025 y se sostienen en 2026, con una mayor incidencia de la recaudación propia frente a la caída de transferencias nacionales. En este contexto, el gobierno provincial mantiene un discurso de restricción fiscal, en medio de debates sobre la estructura tributaria, la distribución de recursos y la disponibilidad de información actualizada sobre las cuentas públicas.