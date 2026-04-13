Volver | La Tecla Nacionales 13 de abril de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Un loteo con denuncias e irregularidades en un paraíso cercano a Bariloche

Una investigación federal volvió a poner el foco sobre un fideicomiso inmobiliario en Dina Huapi y con él, pocas certezas. Un proyecto con sospechas de lavado de dinero, prestanombres y un emprendimiento millonario que hoy está frenado por la Justicia. Un loteo con alta conflictividad y con controles que, al menos por ahora, no son muchos

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