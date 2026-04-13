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13 de abril de 2026

Adornigate: desgaste en alza y una estrategia oficial “errática” que no convence

En diálogo con “Desconfiados”, el consultor Pablo Romá advirtió que el escándalo por enriquecimiento que salpica a Adorni impacta más por acumulación que por sí mismo. Señala fallas en la comunicación oficial, caída de expectativas económicas y un crecimiento de la imagen negativa de Milei, sobre todo en votantes moderados.

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El llamado “Adornigate” se consolidó en las últimas semanas como uno de los episodios más sensibles para el gobierno de Javier Milei. Denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, viajes, movimientos de dinero y vinculaciones con propiedades encendieron un escándalo que, según el consultor político Pablo Romá (Circuitos Consultora), no debe leerse de manera aislada sino como parte de un proceso de desgaste más amplio.

En diálogo con el programa radial Desconfiados, Romá sostuvo que la respuesta del oficialismo repite un patrón: “una estrategia comunicacional muy errática”, similar a la desplegada en otros episodios recientes. En esa línea, mencionó antecedentes como el caso Libra o situaciones vinculadas a organismos públicos, donde las explicaciones oficiales “no terminan de convencer”.

Adornigate: desgaste en alza y una estrategia oficial “errática” que no convence
Pablo Romá, parte de Circuitos Consultora.

Para el analista, el problema central no es únicamente la gravedad del hecho puntual, sino su efecto acumulativo. “No genera un impacto tan profundo en sí mismo, sino porque se suma al desgaste que el gobierno tiene respecto a la situación económica tal cual la vive la sociedad”, explicó. En ese sentido, vinculó el escándalo con un clima social marcado por expectativas en retroceso.

Romá describió un cambio en la percepción pública: la narrativa inicial de “sacrificio y esperanza” que acompañó al oficialismo comenzó a deteriorarse. “Hoy el sacrificio tiene una connotación muy negativa y la esperanza se va achicando”, afirmó, señalando que la falta de respuestas económicas concretas potencia el impacto de este tipo de denuncias.

El consultor también puso el foco en una tensión clave entre discurso y práctica. Según indicó, el gobierno sostiene una retórica moralizante, pero luego enfrenta cuestionamientos por conductas que, aun sin ser ilegales, generan rechazo. “En política es muy importante ser y parecer”, remarcó, aludiendo a episodios como el acceso a créditos por parte de funcionarios, que, aunque legales, resultan inoportunos desde el punto de vista ético.

Incluso dentro del propio espacio libertario, Romá detectó fisuras. “Propios libertarios te dicen: si esto es así, que Adorni se vaya”, señaló, dando cuenta de un impacto interno que excede la oposición política tradicional. Esta reacción, explicó, refleja un nivel de exigencia que el propio electorado oficialista impone sobre la coherencia del gobierno.

En términos de opinión pública, el diagnóstico es claro: la imagen negativa del presidente creció de manera sostenida desde marzo, alcanzando niveles inéditos. Este deterioro, según Romá, se concentra especialmente en los votantes moderados, un segmento clave para la estabilidad política del oficialismo.

Por fuera del oficialismo, el analista también se refirió al escenario opositor y al posicionamiento de Axel Kicillof, quien intensificó su presencia nacional. Si bien reconoció su intención de competir, advirtió que el peronismo atraviesa un momento complejo tras la derrota electoral y necesita construir algo más que candidaturas. “Primero el proyecto político alternativo y después las candidaturas”, planteó.

En ese marco, Romá concluyó que el desafío opositor no pasa únicamente por nombres propios, sino por la capacidad de articular una propuesta integral. Mientras tanto, el gobierno enfrenta un escenario donde los escándalos, lejos de disiparse, se integran a un cuadro más amplio de desgaste político y social.

 

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