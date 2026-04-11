Volver | La Tecla Nacionales 11 de abril de 2026 EN ROJO

El Banco Central compró más de US$ 400 millones y ya superó el 50% de la meta de 2026

El BCRA cerró la semana con una jornada en la que se vio obligado a comprar un caudal que batió récord y preocupa al Gobierno. Hace 65 jornadas consecutivas que adquiere la divisa extranjera.

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