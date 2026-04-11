11 de abril de 2026
EN ROJO
El Banco Central compró más de US$ 400 millones y ya superó el 50% de la meta de 2026
El BCRA cerró la semana con una jornada en la que se vio obligado a comprar un caudal que batió récord y preocupa al Gobierno. Hace 65 jornadas consecutivas que adquiere la divisa extranjera.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó este viernes la compra de más de US$ 400 millones en el mercado mayorista, la mayor compra en lo que va del año, y ya superó el 50% de la meta pactada de dólares para el 2026.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la entidad financiera lleva 65 jornadas consecutivas en donde se hace de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
Sobre el final de la semana realizó la mayor compra de dólares desde que puso en funcionamiento la “fase 4” del programa monetario y, a su vez, la segunda mayor compra bajo la gestión de Javier Milei.
Se trata de US$ 457 millones, muy por encima del promedio diario que venía registrando. Ayer también realizó una compra de volumen alto, al adquirir otros US$ 281 millones en el mercado mayorista, por lo que acumuló casi mil millones de dólares en la semana.
Así, las reservas aumentaron US$ 279 milllones contra el jueves y finalizaron en US$ 45.152 millones.
Desde el comienzo del año, el BCRA lleva acumulados US$ 5.451 millones, lo que significa que ya adquirió más del 505% del número total de dólares para el 2026.
Y es que ese número se pactó entre los US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo el aumento de la base monetaria y la demanda de dinero.__IP__
En ese sentido, el dólar se mantiene estable en medio de la pax cambiaria y finalizó la semana por debajo de los $1.400.
En el segmento mayorista, que es donde el Central interviene para comprar dólares, bajó hasta los $1.370 tras anotar su quinta caída consecutiva en la semana