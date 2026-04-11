Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de abril de 2026 HACIA EL 2027

"Este espacio es nuestro para Dante Gebel, no es solo de él"

El diputado porteño Eugenio Casielles, con paso por La Libertad Avanza y ahora armador de Dante Gebel, brindó detalles de las perspectivas del espacio. "Hay mucha gente que cree que él debe ser candidato", dijo.

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