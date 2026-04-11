11 de abril de 2026
HACIA EL 2027
"Este espacio es nuestro para Dante Gebel, no es solo de él"
El diputado porteño Eugenio Casielles, con paso por La Libertad Avanza y ahora armador de Dante Gebel, brindó detalles de las perspectivas del espacio. "Hay mucha gente que cree que él debe ser candidato", dijo.
El diputado porteño Eugenio Casielles, con paso por La Libertad Avanza y armador de Gebel, aseguró que “la idea nace de un grupo de gente que hace muchos años ve a Dante como una persona que transformó la vida de muchos argentinos, que en lugar de prometer hizo mucho, generando expectativas”.
En tal sentido, sostuvo que “acá hay mucha gente que cree que él debe ser candidato, estamos esperando la respuesta. Él todavía no lo definió, no dijo sí o no y no hay plazos”.
“Nadie sabe quién es el candidato del PRO, nadie sabe quién es el candidato del peronismo, y le están pidiendo definiciones a un outsider que no se las exigen a los otros espacios políticos, a los que hacen política hace 30 años”, se quejó.
En cuanto al peso religioso de la propuesta, el legislador porteño por Consenso Federal sostuvo: “Acá hay equipos trabajando, esto es cien por ciento político. Él tiene su espiritualidad así como hay gente que viene de otras religiones también, que creen en la figura, en la persona. Pero acá hay que aclarar que esto es nuestro para Dante Gebel, no es de él. Algunas conversaciones de tipo político, económico o social tiene con Juan Pablo Brey, pero mucho de esto es voluntarismo y empuje”.
Por su parte, el director de CB Consultores, Cristian Buttié, fue el primero en medir a Gebel. “La primera medición fue en diciembre, cuando hizo su aparición. Después lo volví a medir en febrero y ahora lo medimos en marzo. Tanto diciembre como en febrero está, en margen de error, 1.6% en diciembre y 0.8% en febrero, en una meseta, no se habló más de él. Después del lanzamiento, y sin conocer su armado, me dio 3.2% en marzo, ya por fuera del margen de error”, refirió.
“Evidentemente, a medida que él tiene mayor exposición, mejor le va, porque hay una necesidad de un segmento del electorado de buscar algo distinto por fuera de Milei y las experiencias fallidas del peronismo y de Juntos por el Cambio”, añadió.