Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de abril de 2026 DISPUTAS

Diputado libertario se cortó solo y los parejistas ponen la lupa en Romo

Un diputado de la Sexta presentó un proyecto para eliminar el Senado bonaerense y saltaron las críticas de los legisladores libertarios. Lluvia de críticas al presidente de bloque en Diputados

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