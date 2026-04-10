10 de abril de 2026
DISPUTAS
Diputado libertario se cortó solo y los parejistas ponen la lupa en Romo
Un diputado de la Sexta presentó un proyecto para eliminar el Senado bonaerense y saltaron las críticas de los legisladores libertarios. Lluvia de críticas al presidente de bloque en Diputados
Las internas no son solo peronistas. Los libertarios también están sumergidos en las rispideces entre los sectores que responden a Sebastián Pareja y Santiago Caputo. Todas las disputas que tienen a nivel provincial se trasladan a la provincia de Buenos Aires y hubo un nuevo capítulo de esas tensiones en la Legislatura.
Todo comenzó con un proyecto presentado por el exintendente de Bahía Blanca y diputado bonaerense Héctor Gay, quien impulsó una iniciativa para eliminar el Senado y convertir a la Legislatura bonaerense en un cuerpo unicameral.
La iniciativa explicita como objetivos la reducción de costos operativos, la reducción de la planta política y técnica y la agilización del debate de los proyectos de ley, que serían tratados una sola vez.
“La Provincia de Buenos Aires se encuentra hoy en una anomalía institucional frente a la mayoría de las jurisdicciones del país. Mientras que 15 provincias han avanzado hacia la modernidad administrativa de la unicameralidad, nuestro distrito persiste en sostener una estructura elefantiásica que no se traduce en mejores leyes, sino en mayores impuestos para los bonaerenses”, argumenta el texto.
Sin embargo, hay tensiones dentro del bloque libertario porque esta iniciativa estaba incluida en una serie de reformas que intenta impulsar el espacio libertario de la Legislatura, como la inclusión de la Boleta Única Papel (BUP) y la eliminación de las PASO. Es por esto que desde el sector que responde al presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, pusieron el ojo en el presidente del bloque en Diputados, Agustín Romo.
Un grupo de legisladores parejistas sostuvo que “Romo no puede desentenderse de su responsabilidad como jefe de bloque, pero lo hace de manera sistemática”.
También argumentaron que la “ausencia de liderazgo no es menor: deja al descubierto una conducción débil, sin rumbo y sin capacidad de ordenar a sus propios legisladores en momentos clave”.
Desde el bloque argumentaron también que el resultado de que Héctor Gay se haya cortado solo es “grave y concreto”, y añadieron: “Un diputado actuó con vía libre sobre un tema sensible que forma parte central de nuestra plataforma electoral”.
Argumentaron que esta situación no se trata de un hecho aislado, sino de una consecuencia directa de la “falta de conducción política” por parte del presidente del bloque libertario en Diputados, que termina “atentando contra la coherencia y la credibilidad del espacio frente a la sociedad”.