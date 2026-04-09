9 de abril de 2026
RUMBO AL 2027
Kicillof habló otra vez de “nuevas canciones” y pidió “no perder tiempo en internas”
El gobernador brindó un discurso en suelo porteño para cuestionar duramente al gobierno nacional por los recortes en la universidad y la ciencia argentina, además de dejar algunas frases para la interna del peronismo. Tildó a la actual derecha como “ignorante y cipaya”
El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a tener un discurso con tinte electoral. La cita fue en la Ciudad de Buenos Aires, en un acto para lanzar el espacio universitario y científico del Movimiento Derecho a Futuro.
El acto fue realizado en el auditorio de Ciudad Universitaria en CABA, con una fuerte presencia de docentes, estudiantes universitarios y científicos. También dijo presente gran parte del gabinete del gobernador: el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, su par de Infraestructura, Gabriel Katopodis, de Producción, Augusto Costa, de Desarrollo, Andrés Larroque, y la Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.
Tras el anuncio de una clase pública en defensa de las universidades, comenzó el discurso de Kicillof: “Estamos en un momento espantoso para la ciencia, para las universidades. Pero también para la producción, los laburantes, los empresarios, las pymes. Estamos en un momento muy oscuro, pero en esta etapa venir y ver entusiasmo, canto, y gente que empuja para el mismo lado llena de energía. Esto es el lanzamiento del MDF de ciencia y universidad. Yo considero que lo que vamos a hacer acá y lo que vamos a compartir hoy, esto también es un acto de resistencia y de lucha”.
“Antes hicimos el lanzamiento del MDF en CABA con Augusto (Costa), también hicimos el lanzamiento del MDF cultura, y se viene el MDF Educación y MDF Mujeres. En épocas tan oscuras, sigue habiendo mucho entusiasmo. Es conmovedor e impactante. El principal adversario que tenemos hoy, a pesar de las personas y de las ideologías, es la resignación. Cada vez que gobierna la derecha hay una embestida en materia cultural, ideológica y discursiva. Han convencido a varios que esto era inevitable. Incluso hay quienes son víctimas de este proceso, que están sufriendo lo que ocurre y así se los trata de convencer de que era inexorable”, añadió el mandatario.
Acto seguido, sentenció: “Hay otro camino, pero ese camino lo tenemos que construir nosotros. Estoy hablando en uno de los auditorios más calificados para dar esta discusión. A veces uno siente que faltan voces. El sistema de medios y las redes sociales suelen discriminar al revés. No digo que estemos pasivos, sino que falta profundizar en esta disputa. Hoy estamos viviendo un ataque sin precedentes a la ciencia y la universidad. Los hemos vividos, y varios, la verdad que esta vez es peor. Con tanta crueldad desde el punto de vista de los números, se trata de un ajuste especialmente profundo en lo salarial y lo presupuestario. Hay una elección de ir con más dureza contra la universidad pública argentina y nuestro sistema científico”.
Luego comenzó con las críticas al gobierno nacional, sobre todo en su modelo económico: “No voy a describir lo que ya todos saben, lo que si puedo decir es que hay una regularidad y una repetición en esto. La primera es que este plan de ajuste es un plan muy parecido, por no decir casi idéntico, que los planes económicos de la época de Martínez de Hoz, de Cavallo, de Macri. Está aplicando las mismas medidas, la apertura importadora no es patrimonio de Milei, es algo que ocurrió después del 76, de los 90. Lo mismo puede decirse de la represión salarial. En política económica no hay diferencias, es todo un paquete similar”.
“A mi me gusta decir que se trata de un plan de destrucción masiva, no de un ajuste. Hay un plus en dos aspectos: primero la profundidad, el rigor con el que se aplica el plan de ajuste. Incluso con el shock, ellos dicen haber aprendido de la experiencia de Macri. Encima lo hacen con el mismo elenco. Decían que el problema era el gradualismo, que tenían que hacerlo todo junto, más rápido. Es el mismo plan, con los mismos personeros”, sentenció.
Luego sostuvo que lo llama “plan de destrucción masiva” porque “esta vez viene con una carga ideológica y discursiva en lo simbólico que pocas veces se vio. Hubo otros ataques a la ciencia y la universidad. Hubo épocas que se habló de la privatización, de la sobre expansión, se habló de ñoquis también. Pero como esto yo por lo menos no tengo recuerdo de algo como esto desde lo discursivo y desde lo simbólico. Hay un plan de destrucción de la universidad pública argentina, del sistema científico. Esto creo que hay que tenerlo en cuenta por lo difícil de la tarea que nos espera”.
“En la provincia de Buenos Aires hicimos algo que no había pasado nunca que es, desde el comienzo, nosotros dijimos que había una relación de indiferencia desde el gobierno provincial con las universidades y con los científicos que sin embargo en nuestra provincia, estadísticamente es donde más tenemos. Sin embargo, los gobiernos de la Provincia en diferentes gestiones trabajaron como si eso no ocurriera. Había algo extraño que teniendo tanto, se hiciera tan poco”, argumentó.
Acto seguido pidió más articulación entre el sistema universitario y el estado: “No le puede pasar más a la Argentina que su sistema universitario resulte estar ajeno o distante de la experiencia de gobierno. Hay que trabajar en una integración o articulación que tiene que ver con la eficiencia. No se trata de ser amigos y llevarse bien, sino de utilizar instrumentos dentro del gobierno que nos permitan articular políticas con nuestro sistema científico. Planificamos en el corto y mediano, pero también lo hacemos en el largo plazo”.
Allí volvió a referirse a las “nuevas canciones”: ELos gobiernos de corte popular tienen que ir por el camino de la planificación. Tienen que plantearse sus objetivos y llevarlos adelante. Nosotros tenemos un ejercicio de planificación participativa o democrática y tratamos que los trabajadores sean parte de ese proceso de participación. Es una enseñanza, pero a mi me gusta decir las nuevas canciones de las modalidades y los formatos de gestión”, sostuvo Kicillof.
El gobernador ya había dicho esa frase en el ámbito universitario, en un acto con estudiantes en la ciudad de La Plata. Las “nuevas canciones” fue un motivo de fuerte disputa entre La Cámpora y el sector liderado por el mandatario bonaerense.
En esa línea, Kicillof expresó: “Un problema que tiene la provincia en su Conurbano es que hay localidades que han crecido un 66%. La gente vino, se mudó y no hay escuelas, no hay hospitales, no hay comisaría, no hay asfalto. Falta todo. Y esos fenómenos se producen porque en las localidades del interior no hay laburo o no hay suficientes oportunidades. Esto ocurre porque las políticas neoliberales y de la derecha son políticas de mucha centralización de la riqueza y los ingresos. La derecha genera procesos horrendos de desindustrialización. Después de esta experiencia de Milei, que hay que decirlo, le quedan menos de dos años, van a hacer lo mismo. Desfinancian, achican y después de quejan de sus propias políticas”.
Por otra parte, también volvió a cuestionar al gobierno en el medio del discurso: “Milei está incumpliendo leyes, convenios y está incumpliendo la constitución nacional. Obligaciones que son para todos los niveles de gobierno. Milei nos está llevando a un estado de disolución nacional. También quiero hablar sobre qué pasaría si hay cuatro años más de Milei después de esto. Es muy grave lo que está pasando, nos metió en una guerra que no es nuestra. Hay muchas cosas que está haciendo este gobierno que están reñidas con nuestra historia y nuestra cultura”.
“Nos ofrecen una batalla cultural y está en riesgo todo. Está en riesgo el federalismo. Aun la derecha de Roca estaba de acuerdo en que tenía que existir la universidad pública, la obra pública. La derecha histórica argentina era tirando a nacionalista, y además tiene exponentes cultos. A nosotros nos viene a tocar una derecha ignorante y cipaya. La sociedad argentina valora la universidad pública y la quiere”, argumentó Kicillof.
También dijo que “estos desastres tienen que ver con políticas del consenso de Washington. Hoy estuve reunido con uno que decía que el peronismo era ‘algo viejo’. No, lo viejo es lo que están haciendo ellos. Lo antiguo, lo fracasado, lo conocido y lo extranjero lo están haciendo ellos. Es un mundo que asusta, pero en esa reconfiguración tenemos que poner en discusión la orientación, el modelo de país y su inserción internacional. Hoy queda más claro que las políticas que está haciendo Milei están alejadas del mundo y está afuera de la época. Es un disparate, están todos los países cuidando los puestos de trabajo. Voy a usar palabras de Trump, acá estamos volviendo a la edad de piedra”.
“Decían que Macri era invencible y le ganamos con un autito recorriendo la provincia. Sin el Big Data, sin Duran Barba. Tenemos una tarea inmensa y yo creo que se aceleran los tiempos. Tenemos que pensar, y no nos puede pasar de nuevo que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar. LO que necesitamos es tener ideas en común, saber para donde vamos, tratar de perder el menor tiempo posible en internas que no llevan a ningún lado. Hablarle a todo el mundo, escuchar mucho. Vinimos acá a plantar una bandera y es la bandera del desarrollo nacional, de la soberanía”, cerró el gobernador