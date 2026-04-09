Volver | La Tecla Municipios 9 de abril de 2026 UNA MAS Y VAN

Gigante de las zapatillas deja de producir en PBA para importar desde China

La histórica marca de zapatillas decidió dejar de fabricar en su planta de San isidro en medio de un conflicto con trabajadores por indemnizaciones. “El proceso no es de ahora. Hace rato vienen trayendo contenedores de China", advirtieron.

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